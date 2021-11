Castigo para Enzo y Fabio busca escudero para Butarque

Agujero negro en la zona de creación. No hay un día paz en la casa amarilla. Tomar Butarque, 16 años después, sin Nuke Mfulu, Sergio Ruiz y Enzo Loiodice. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó ayer el recurso de la UD Las Palmas para dejar sin efecto la segunda amarilla que vio el centrocampista francés Enzo Loiodice ante el Málaga en La Rosaleda. El exjugador del Dijon encadenaba ocho titularidades y es una pieza clave para el novelista Mel -ha participado en quince duelos con 941 minutos, once tiros y un gol-.

Es la primera ocasión en toda la temporada -17 contiendas- que el técnico José Mel Pérez pierde a Sergio Ruiz (de baja por depresión y camino del Charlotte de la Major League Soccer), Nuke Mfulu (regresa en enero de su lesión muscular en el tendón) y Loiodice. La situación de la UD es óptima, ocupa la sexta plaza y acumula 53 días en la zona de privilegio -las últimas diez jornadas ligueras-.

La ausencia del francés se suma a las de Sergio Ruiz y Nuke Mfulu en la sala de máquinas

Sin embargo, la UD encadena tres jornadas sin ganar. Tras batir al Fuenlabrada (2-1), empató en Oviedo (1-1) y luego sucumbió ante el Real Zaragoza (2-3) y Málaga (2-1). Es la peor racha de la temporada (un punto de nueve). En la tabla de las tres últimas jornadas, el cuadro isleño figura como 18º. Los isleños tampoco pueden contar con Pejiño ni con Peñaranda.

El timonero francés se fue a la ducha en el 52’ tras un leve contacto con Paulino -que le superó en velocidad en la medular-. En la prueba videográfica presentada por el equipo jurídico de la UD Las Palmas, se aprecia como Enzo retira la pierna, sin embargo no fue suficiente para convencer a Competición y así anular la penitencia. Aún cabe la vía de Apelación.

En el escrito del Comité, el órgano de la RFEF recuerda que no está para rearbitrar las acciones y que existe el contacto físico. ‘Las decisiones del árbitro son definitivas, salvo error manifiesto’, aclara. Y estira en el relato que queda demostrado ‘la existencia de contacto físico entre los dos jugadores, no pudiendo por ello este Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta, siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una acción punible o si la misma puede ser considerada como amonestación, cuestiones en las que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el muy respetable sostenido por el club alegante o por el que pudiera tener este Comité’.

Las soluciones

La grave lesión de Nuke -rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho, a lo que cabe sumar el percance en el tendón- abrió un nuevo escenario. Se instaló la dupla Fabio González-Enzo Loiodice en la sala de máquinas -en ese ideario táctico del 4-2-3-1- en las últimas cinco jornadas. En el Reale Arena, sin el congeleño ni el francés, fue Unai Veiga el que acompañó al de Ingenio. El exjugador del Sanse ya está recuperado pero se antoja complejo que juegue de inicio.

Un escudero válido para Fabio González es Kirian Rodríguez. Pero la UD perdería a uno de los integrantes de la línea de fantasía -junto a los Moleiro, Clemente, Benito y Jonathan Viera-. Otra de las variantes es Maikel Mesa. El lagunero solo ha participado en seis encuentros en esta edición liguera. La última fue ante el Zaragoza en el Gran Canaria (14’). La intención de la entidad amarilla es la de cerrar la puerta al tinerfeño. No saldrá en el mercado invernal. Se le considera una pieza de jerarquía. O bien con un socio (4-2-3-1), o dejando al de Ingenio como única referencia en la medular (4-1-4-1), hay una relación de indiscutibles en el engranaje: Viera, Jesé, Kirian y Clemente. Fijos en las dos últimas contiendas. Maikel Mesa, Benito Ramírez y Alberto Moleiro gravitan en la revolución total.

El cohete de La Aldea está bendecido. Dos goles en las dos últimas jornadas como revulsivo. Sabe exprimir cada segundo de su reloj de arena. Por su parte, Alberto Moleiro ya demostró en el Carlos Tartiere que tiene una bota de caviar. Problemas para Mel, que a pesar del agujero en la zona de creación atesora motivos y atributos para tomar Butarque. La última victoria amarilla en el congelador pepinero se remonta al 2005 y en la extinta Segunda B.

Con una pírrica victoria lejos del Gran Canaria -en el Reale Arena-, el cuadro de Mel afronta el domingo (13.00 horas, Movistar LaLiga) una salida laberíntica. El conjunto de Nafti comienza a sacar la cabeza del pozo -cuatro partidos sin besar la lona-. Un motivo para la esperanza, los madrileños son el tercer peor anfitrión: entregaron 17 puntos. En ocho contiendas en el Municipal de Butarque, solo han sido capaz de anotar cinco goles en 720 minutos. Uno cada 144’. Ingredientes para la toma de La Bastilla pepinera.