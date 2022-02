Albés: «Intentaremos aprovechar la situación de Las Palmas»

Rubén Albés, entrenador del CD Lugo, destacó el «talento» de su próximo rival, la UD Las Palmas. «Es una plantilla de muy buenos futbolistas. Hablar de Las Palmas es hablar de jugadores que te pueden resolver en cualquier acción un partido, que tienen desequilibrio. Ya lo era con Mel y ahora quizás más con García Pimienta», comentó.

El técnico dijo que los futbolistas «quieren la pelota, se juntan bien y cuentan con futbolistas de un perfil muy asociativo». «Cuando pierden el balón, intentan presión alta y defender hacia delante. Tiene muchísimas virtudes. No ha arrancado todo lo bien que le hubiera gustado a su entrenador y al equipo y nosotros intentaremos aprovecharnos de esa situación», advirtió.

Albés criticó que se considere al Lugo un equipo que pierde tiempo. «Somos tan honestos y competitivos que a veces nos falta ese punto –de pillería–. Lo que no me gusta es que se ha creado un poco el estigma de que queremos perder tiempo en los últimos minutos. Me parece una barbaridad.

Por otro lado, Albés confirmó la baja de Josep Señé por lesión y dejó como dudas a Xavi Torres y Joselu. Tampoco estará Campadabal por sanción. En cambio, recupera a Chris Ramos.