La crisis del filial devora a Tino Luis; Yoni Oujo, el relevo

La depresión de Las Palmas Atlético se llevó ayer por delante la figura de Tino Luis Cabrera. El secretario técnico de la UD Las Palmas duró 91 días en el banquillo de la ‘vela chica’ -desde el 15 de enero-, tras suplir a Juan Manuel Rodríguez, que hizo pública su renuncia. La injustificable derrota ante el San Roque de Lepe (2-3) activó el protocolo de destitución que pone a Yoni Oujo, para las cuatro últimas jornadas, como reclamo bendito para huir el descenso.

Restan cuatro jornadas y el domingo toca rendir visita al Córdoba CF, ya ascendido a la Primera RFEF. La salvación está a cuatro puntos y el puesto de promoción para eludir la quema figura a tres unidades. Veinticinco tantos en contra conforman una losa insalvable para Tino Luis, que ha insistido en mantener una identidad definida de juego. Fue una ruina.

El descenso de Las Palmas Atlético arrastraría a Las Palmas C -tercera en el Grupo Canario de Tercera RFEF- a la Regional Preferente. Cuesta creer que no exista nivel para competir en la cuarta categoría del fútbol nacional. Más allá del verso, está la responsabilidad y la madurez de una caseta sin coartadas. El trabajo de Oujo en el Regional C ha sido impecable y desde esta mañana lleva las riendas de la ‘vela chica’. De la misma manera, Tino Luis se despide en las próximas horas de su plantel y contará con quince días de vacaciones. Tiene contrato con la entidad hasta junio de 2023 y su continuidad es una incógnita.

Iván Martín, por su parte, es el nuevo responsable de Las Palmas C, que hoy se cita con Las Zocas en su lucha por el título de Tercera (12.00 horas). Ahora el latido del Regional queda en un segundo plano, velas y rezos a Oujo, estratega de enorme proyección, para que escenifique la resurrección.

La película

El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez estuvo presente en el palco del Anexo, junto a Manuel Rodríguez Tonono, responsable del área de Captación y Formación. De igual manera, Oujo también se encontraba en la zona de autoridades, junto a Suso Hernández, expreparador de Las Palmas Atlético y figura importante en el organigrama formativo.

Al término del pulso ante el San Roque de Lepe se precipitaron los acontecimientos. Laprovincia.es adelantó la noticia del cambio de rumbo y luego compareció Tino Luis Cabrera. «Seguramente no he dado con la tecla; si no, no cometería estos fallos el equipo y ahora llevaríamos más victorias. No he logrado dar con la tecla», valoró con un talante reflexivo antes de conocer su despido. Elogió al plantel y no quería ver lo evidente. «Son jugadores jóvenes y afrontan situaciones que les pueden (...) Hay buena predisposición, son los primeros que quieren ganar (...) Llevo mucho en esto, las pasé peores». Unos minutos después, el adiós se hizo oficial.

Desde la entidad, aplauden la voluntad y metodología de Tino Luis, pero tildan de «inadmisible» la nómina de goles en contra. El ‘método Oujo’ es la única ventana para escapar del infierno.