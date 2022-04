La llamada de Pimienta al partenón: «Tenemos que llenar el Gran Canaria ante el Mirandés»

El estratega barcelonés Xavi García Pimienta reclama el aliento del partenón. Juntos somos invencibles. El técnico de la UD se le vio emocionado tras tumbar al Málaga (2-1) con un carrusel de ocasiones. Fue la mejor actuación de local de los grancanarios, superando el (4-2) al CD Leganés o la victoria ante el CD Tenerife (2-1) con el tanto de Lemos sobre la bocina.

«Vale la pena hacer el esfuerzo por esta gente; con ellos somos muchísimos más fuertes. Esto es para ellos. Lástima en relación a la cantidad de ocasiones que hemos tenido, porque no podemos desfallecer. Al final la calidad de los equipos es muy grande en esta Segunda División. El Málaga te complica y te compromete, fue un duelo muy exigente pero hemos ofrecido una gran versión», valoró el preparador amarillo.

Además, detalló que «hemos completado un gran partido en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque. Es una lástima las ocasiones perdidas; el equipo supo sufrir y el premio de la victoria es para toda esta familia».

Para Pimienta, no hay que hacer cuentas ni obsesionarse con el pleno al quince. Ya solo quedan cuatro peldaños para obrar el milagro de las cinco victorias consecutivas. «Ahora mismo voy a celebrarlo con la familia; el lunes ya nos pondremos a analizar las virtudes del CD Mirandés».

Líder en todos los aspectos

Pimienta elogió a Viera, el Mesías de una UD angelical. «Es enorme su entrega y talento. Solo puedo decir cosas buenas, mejor que buenas. Todos son elogios para este símbolo. Es un líder dentro y fuera del campo. Su pasión por Las Palmas es descomunal».

Además, el propio Jonathan Viera recordó que los padecimientos van en el ADN de la UD. «Trato de dejarlo todo, hay gente que llevan poquito y necesitan ayuda contra la ansiedad. Yo ya tengo una lista importante de partidos sobre los hombros. Cuando las cosas no salen bien, hay que animarlos. Con la afición somos muy fuertes, ojalá el próximo viernes vea un Gran Canaria como los viejos tiempos y a tope».

Para el ‘21’, si no se sufre, no es propio del escudo. «Somos la UD, nos gusta sufrir. Desde que tengo uso de razón, siempre ha sido así y ahora no vamos a cambiar. Hay sufrir y sufrir. A por el viernes y sumar los tres puntos ante el CD Mirandés en nuestro estadio. Quisieron jugar la pelota y así es la Segunda que hay muchísimo nivel».

Otra de las figuras del duelo fue Álvaro Valles. El meta sevillano lamentó el carrusel de ocasiones malogradas. «Hemos podido conseguir un resultado más abultado, pero hemos ganado y es lo importante. Ahora hay que seguir y no desfallecer. Llega un rival peligroso, pero en nuestro estadio somos bastante fiables y un equipo reconocible», valoró el arquero de La Rinconada (Sevilla), el mejor de los amarillos. La afición es el fichaje galáctico tumbar al Mirandés.La UD ya sueña con la sexta plaza.