Llega el viernes como exjugador de la UD Las Palmas y verdugo. Si vence a la Las Palmas en la Isla, como ya hizo en 2020, les apartaría del playoff...

No creo que sea el verdugo. Por un partido, Las Palmas no se decide o juega todo. Quedan doce puntos. Iré a hacer mi trabajo de la forma más honrada con el equipo que represento como el CD Mirandés. No creo que se decida todo el viernes, aún resta mucho por jugar.

¿La UD se meterá en la promoción de ascenso y desbancará al Real Oviedo?

Ahora están en una gran racha; se han reenganchado a la zona noble y quedan menos partidos. Opciones tienen y siendo más regulares, lo hubiesen logrado hace tiempo de forma holgada. Con esa calidad que atesoran, la UD debe estar clasificada de forma cómoda en el playoff o en ascenso directo. Y están en buena posición para meterse, lo pueden lograr.

El Mirandés no viene de turismo. La salvación no está sellada de forma matemática, le faltan dos puntos.

Ya lo pudo comprar ayer en Zorrilla. La Real B le gana, la SD Amorebieta gana...Vamos a certificar la salvación y a cumplir con nuestro deber. Cosas peores se han visto, es el objetivo: ganar en el Gran Canaria y salvarnos.

Eric Curbelo valoró esta mañana que en el (4-2) del Municipal de Anduva de la primera vuelta, el Mirandés "les pintó la cara" y que ha sido el único equipo que lo ha podido llevar a cabo. ¿Qué opina?

No sé, fue un partido que nos salió bien. Por nuestra parte, lo dimos todo y estuvimos finos. Pero la situación ya es diferente, es un partido nuevo el del viernes, con muchos ingredientes y ya veremos qué pasa.

Las dos veces que jugó en el Gran Canaria con el Mirandés fue sin público por el Covid. ¿Le emocionará ver a los que fueron sus aficionados? La estima se mantiene intacta, una vez pasadas cuatro campañas de su marcha. Las muestras de afecto siguen en torno a su figura.

Sí fue por la época del Covid, dos visitas y las dos sin público. Pero como para todo canario, te gusta jugar en ese estadio y ver a esa afición que has defendido de la forma más profesional. Estoy muy agradecido, solo puedo sentir ese cariño con muchas felicitaciones. Te llena de felicidad ese momento en el que vuelves a ver a los tuyos. Pero vamos a competir, cuando empiece el partido, todo será diferente.

Curbelo aseveró hoy que no meterse en el playoff es un fracaso. ¿Lo comparte? Pimienta dijo todo lo contrario, que "fracaso es no darlo todo por llegar".

¿Fracaso? Para nada y más como está la Segunda. La UD Las Palmas tienen un gran equipo para pelear por el ascenso, no es un fracaso. Han hecho una temporada muy buena en el tramo final tras adquirir una gran dinámica.

Con el fichaje de Joseba Andoni Etxeberria para el banquillo se encarrilló la permanencia con cinco victorias, un empate y cinco derrotas. ¿Qué le ha aportado al equipo tras el despido de Lolo Escobar?

Se notó bastante el cambio en la faceta mental y en el sistema de juego. Nos hizo creer en su mensaje, tenemos el colchón de siete puntos y hemos completado una gran reacción.

¿Quién ha hecho más méritos para subir?

El Almería se lo merece, ya le toca. Luego tienes Eibar, Valladolid e incluso Oviedo. Las Palmas, en este último tramo de competición con cinco victorias y dos empates, se ha merecido estar y subir. Veremos qué pasa, me alegraría mucho que lo lograse el equipo de mi tierra.

Duelo de capitanes y duelo de amigos. Se cruza con Jonathan Viera por primera ocasión en su historia.

Es un crack en todos los sentidos. Al final hemos vivido muchas cosas buenas y malas juntas. Admiración y amistad, muchos años creciendo y celebrando cosas en este mundo. Dando pasos y creciendo. Enfrentarme a Jonathan en esta batalla pues es tremendamente especial. Tenemos una muy buena relación.

Ya ha repetido que es 'un jugador Top' y el mejor de Segunda. ¿Pero incluso que Stuani o Bastón, que comandan la tabla de máximos realizadores en Segunda?

No tengo ninguna duda que es el mejor de la categoría. Por lo que genera, por lo que le da el equipo...Es la diferencia y el estandarte de la UD Las Palmas. Puede que otros lleven más goles, pero Viera tiene esa faceta de líder y de hacer mejores a sus compañeros. Todo lo que toca se convierte en oro. Lo que genera en la categoría es superior, en esta Segunda es el mejor. No tengo dudas.

Jesé Rodríguez lleva pleno de penaltis: cinco lanzamientos y cinco goles. ¿Cómo estudia al atacante amarillo?

Cada portero lo estudia de una manera, al final reina y prima la intuición. Hay un gran sentido de intuición, es un grandísimo jugador por la calidad que atesora. Es un jugador complicadísimo de frenar.

¿Y si se lo tira a lo Panenka como Benzema en el Etihad?

Eso depende del jugador...Lo de Benzema es otro nivel. Eso sí es calidad suprema.

El Mirandés está de cumpleaños. 95 años y usted de capitán.

Es bonito que un equipo que como el Mirandés tenga 95 años. Habla muy bien de la ciudad Miranda de Ebro y de una gestión. Un club sano, que está en la liga profesional y es de valorar. Familiar y ejemplar. Es de admirar.

¿Renovaría a Valles? Ante el Málaga dejó una parada de escándalo...

Eso es trabajo de Luis Helguera [director deportivo de la UD]. Lo valorarán. Siempre han tenido la portería cubierta de forma sobresaliente. Si acaba contrato, tendrán un plan de actuación. Sería una buena noticia para la UD su renovación.

¿Qué opina del 'efecto Pimienta'?

Lo poco que he visto, es de admirar. Lo tenía claro desde el principio, incluso cuando los resultados no llegaban. Tuvo paciencia, cuando más se le criticaba, mantuvo la calma y han llegado los resultados.

Como están de cumpleaños, ¿qué daría por fichar a Viera para el CD Mirandés?

Sería un jugador importantísimo, marca la diferencia. Preguntaría a Miguel Ángel Ramírez por la cláusula. Pues pondría sobre la mesa 20 o 30 millones de euros. Lo ficharía ya mismo.

¿Y sobre su vuelta a la UD? ¿Cada año que pasa hay que ser más pesimistas?

No lo sé, no soy más pesimista. Tarde o temprano, volveremos a encontrarnos. Los canarios vuelven a la UD, hay infinidad de casos.