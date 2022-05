Pimienta: «Cuando no tienes margen sufres más»

No habrá paz para la UD sin agonía, sin sufrimiento. Es el peaje de llegar tarde al playoff, aunque todavía tiene opciones de alcanzar la meta. Un 1-0 al Mirandés en casa y gracias, porque el rival falló un penalti y apretó hasta el final. «Ganar cuesta muchísimo, y más en Segunda. Cuando no tienes margen sucede esto», sentenció Xavi García Pimienta durante su comparencia.

Justo antes, había reconocido en su primera respuesta que tenía «la adrenalina a tope». «Los jugadores se lo merecen. Tenemos un equipazo joven y con mucho talento. Hay que saber sufrir», comentó en el mismo sentido.

Ahora Las Palmas espera un pinchazo del Oviedo y otro de la Ponferradina para depender de sí misma. «Celebraremos la victoria de hoy –por ayer–, descansaremos un par de días y veremos qué sucede en el resto de partidos», señaló el barcelonés.

Fabio

Cuestionado por la actuación de Fabio, que sustituyó al sancionado Mfulu, aseguró: «Qué puedo decir. Soy injusto muchas veces con los jugadores y Fabio es un ejemplo claro. He sido muy injusto con él, y con otros muchos. Ha hecho un partidazo que no me sorprende».

En ese sentido, no lamentó las ausencias de Lemos y Cardona en Alcorcón por estar sancionados, ya que tiene «la suerte de contar con jugadores preparados». García Pimienta, además, alabó la entrega de la afición.