Los 700 de Santo Domingo

Los 700 ‘Vieras’ del Municipal de Santo Domingo. Aquí laten los legionarios de una UD invencible. Escuderos en la cruzada por el playoff. Con ustedes, la ‘pimimanía’. La invasión de la ‘marea amarilla’ para tomar Alcorcón tiene visos de récord. Es la mayor afluencia de aficionados de la UD Las Palmas en un estadio visitante en estas últimas cuatro temporadas en Segunda División -2018-19, 2019-0, 2020-21 y 2021-22. Hay que remontarse al derbi ante el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López de septiembre de 2014 para superar el citado guarismo de 700 en la categoría de plata. Para aquel cruce pasional, unos 1.400 seguidores amarillos viajaron hacia la capital tinerfeña para ver en directa la sexta jornada del curso (2-1). El episodio terminó en pesadilla, Momo abrió la cuenta realizadora de los amarillos, dirigidos por Paco Herrera, y luego llegaron los tantos tinerfeños de Araujo -con un autogol- y de Aridane.

«Si subimos, estoy dispuesto a grabar un disco con Jesé», asegura el artista urbano Rodríguez

El goteo de seguidores ‘pío pío’ en las taquillas del Municipal de Santo Domingo de Alcorcón ha sido una constante en esta semana de devoción. Locura en la capital. Mañana, desde las 13.00 horas (Movistar LaLiga), el cuadro Xavi García Pimienta, con las bajas de Álvaro Lemos, Sergi Cardona –los dos por sanción–, así como de Pejiño, Saúl Coco y Enzo Loiodice –por lesión–, parte como firme favorito ante un rival alfarero ya descendido. Se da la circunstancia de que la UD nunca ha ganado en el estadio madrileño. Es uno de esos campos malditos, que a falta de tres jornadas, se presenta como la mejor oportunidad para recortar puntos con la zona de privilegio. En esta 40ª jornada, hoy se disputa un pulso dramático entre el Valladolid y Ponferradina (17.15 horas). La victoria de los pucelanos provoca que los amarillos, si baten a la AD Alcorcón, ya encararían las dos últimas finales –ante Oviedo y Sporting– dependiendo de sí mismos. Por lo tanto, el pulso de mañana vale un pulmón. Y el respetable lo sabe.

Carmelo Galván es cirujano y se desplaza desde Vigo a la capital del país.La otra bombonera de Siete Palmas. Abonado de la UD desde hace veinte años, adquirió tres entradas en la web de la AD Alcorcón por 105 euros el pasado lunes. El sector de la grada visitante de Santo Domingo ya está completo con 300 fieles grancanarios.

«Es una final y no voy de turismo. El Prado ya lo he visto en varias ocasiones; me centro en animar a Las Palmas porque nos estamos jugando toda la temporada. Las redes han jugado un papel importante para disparar la expectación. Esta 40ª jornada tiene aroma a partido de final de playoff. Tampoco voy a los toros, entiendo a los que vienen a pasar el ‘finde’ en Madrid desde Gran Canaria, pero lo realmente importante comienza al mediodía. Queremos hace la del Eintracht de Fráncfort en el Camp Nou. Sonarán los Sabandeños y Los Gofiones, el estadio tendrá la hora canaria. Habrá iniciativas con globos y tifos, en la cantinas queremos pedir mojo picón y Clipper», manifiesta este médico de 35 años, que ya se desplazó a Valladolid y Leganés.

Por su parte, Pablo Rodríguez Domínguez reside en Guadalajara. A 70,5 kilómetros de Alcorcón, prepara los detalles de la toma de Santo Domingo. «Cuando supe de la importancia del choque no dudé en que tenía que ir a animar a mi equipo. Vi que era algo que sentía toda la afición, y no quería quedarme sin estar con mi gente. Así que fui bastante temprano en tren hasta el Santo Domingo a comprar dos entradas para la zona visitante. A la media hora se publicó el sold out del sector», explica este árbitro de fútbol juvenil y artista musical de género urbano.

Es el bautizo de Rodríguez en este curso de altibajos en un partido de la UD de visitante. «Será la primera vez que respalde en vivo esta temporada a la UD. Además del especial nerviosismo por el contexto, existe ilusión por volver a ver a mi equipo seis años después. La última vez que fue ante el Rayo en Vallecas en 2016 (...) Si subimos, grabo un disco con Jesé».

San Sebastián y Valladolid

El pulso comienza a las 13.00 horas y desde las 11.00 tienen lugar las diferentes actividades y concentraciones de los centenares de seguidores. Diferentes peñas y sectores de animación ya han comunicado la obligatoriedad de vestir de amarillo y además se procederá al lanzamiento de globos. La llegada del equipo de Xavi García Pimienta al estadio Santo Domingo también contará con un acto similar al de Fondos de Segura. Iniciativas por lo imposible.

En esta campaña, a Valladolid se desplazaron unos 300 aficionados en una jornada que contó con un acto de hermandad con la afición violeta. San Sebastián (250) y La Romareda (275) fueron otras de las salidas récord. El derbi del 2-E no contó con respaldo ‘pío pío’.