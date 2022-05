García Pimienta no rehúye a lo que sería el partido del siglo. En el ambiente del Archipiélago la posibilidad de una eliminatoria de promoción a Primera entre los dos representativos del fútbol canario es más que patente y el entrenador de la UD no le hace ascos. "Firmaría un derbi contra el Tenerife ahora mismo", esgrimió el catalán en la previa del partido de este domingo frente al Sporting de Gijón (19.00 horas, Movistar LaLiga 5). Eso sí, se entrega a la posibilidad de jugar contra el equipo chicharrero porque ello significaría que: "Estamos en Playoff", subrayó el técnico.

El objetivo de Las Palmas para pasado mañana en El Molinón es claro, sumar los tres puntos. Por mucho que a la UD le valga el empate para meterse en la pelea por el ascenso, por mucho que el ambiente en la afición de Gijón sea turbio en contra de su club, por mucho que exista la oportunidad de que los rojiblancos quieran perjudicar al Oviedo --rival directo con los amarillos por el Playoff--, Pimienta no quiere relajaciones. "Los deberes no están hechos todavía", por lo que el barcelonés tiene impregnado que debe ir "a ganar allí y sacar un once competitivo para sacar el partido".

Por ende, el entrenador del equipo insular descarta la opción de dar descanso a algunos jugadores de cara a la posibilidad de tener que afrontar tres partidos en tan solo una semana (la semifinal del Playoff se jugaría el 1 y 5 de junio). "Si tuviéramos los deberes hecho me plantearía otras cosas, pero tenemos que ir a ganar; soy un privilegiado por la plantilla que tengo y tendré que dejar a gente fuera que de forma jugar merecerían más minutos", resaltó el míster para además dejar claro que "cuando uno se acostumbra a ganar debe seguir en la misma línea".

Sobre la posibilidad de estar pendiente a lo que vaya ocurriendo en el Carlos Tartiere (Oviedo-Ibiza) o en El Plantío (Burgos-Girona) en referencia a los duelos directos por las plazas en juego para el Playoff, Pimienta descartó que vaya a despistarse con la radio. "Si ganamos, que es nuestra intención el domingo, sí lo miraré, pero todo pasa por ganarle al Sporting", dijo el estratega, a pesar de que el delegado del equipo Rubén Fontes vaya a estar pegado al móvil para ir dando la información minuto a minuto.

Además de confirmar la baja de Jesé Rodríguez por su esguince en la clavícula, del que se está recuperando a marchas forzadas para intentar estar disponible de cara al Playoff, Pimi sí que desveló que el que podría regresar a las convocatorias es Hernani. "En función de como complete el entrenamiento de mañana, sino pasa nada raro, es una de las opciones que tenemos para que entre en la lista", subrayó. Que también en la misma línea de extremos posibles a suplir a Big Flow, dijo que Pejiño "está en plenas condiciones" y "ojalá pueda tener minutos este fin de semana", aunque esta posibilidad "la determinarán las funciones del partido".

En este mismo aspecto, uno de los posibles jugadores llamados a sustituir a Jesé este domingo hubiera sido Peñaranda, pero el venezolano decidió acudir a la llamada de su selección sin despedirse previamente del equipo. "No puede hacer otra cosa, cuando te llama la selección tienes la obligación de ir y le deseo lo mejor, que tenga muchos minutos, ojalá podamos contar con él la última semana que es cuando se reincorporaría porque eso significa que estamos jugando la final del Playoff", explicó García Pimienta al respecto de la baja del sudamericano.

A colación, también indicó que ante las bajas de internacionales de jugadores capitales que tendrán otros equipos (Weissman está llamado por Israel para disputar la Nations League), no le queda otra que resignarse. "Es algo que no podemos controlar, las cartas están encima de la mesa antes del comienzo de temporada porque ya conocemos las fechas FIFA, todos los equipos en este tramo final van a tener algún que otro problema, lo asumimos y no pondremos excusas", especificó el míster.

Cuestionado García Pimienta sobre su relación con Abelardo, con quien coincidió sobre el terreno de juego cuando debutó en la primera plantilla del FC Barcelona (26 de mayo de 1996 en un 2-2 contra el Deportivo de la Coruña), el entrenador confesó no haber hablado con el asturiano "desde hace mucho tiempo", a pesar de la relación que les une, dado que ambos hicieron el curso de entrenador en la misma promoción.

En cuanto al Pitu, indicó que "es muy profesional", al igual que la plantilla del Sporting, y que piensa por tanto que al jugar en su casa, "van a salir a ganar el partido", aunque no obvió el hecho de que "al no jugarse nada" y la UD "muchísimo", "se note esa gran diferencia" para poder sumar los tres puntos vitales que no solo le de el pase a Las Palmas a la fase de promoción, sino que quien sabe si escalar algún puesto más que el sexto actual que ocupa.