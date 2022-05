Viera y los apercibidos pasan sin tarjetas a la promoción

No hubo tragedia y Jonathan Viera no vio la tarjeta amarilla en Gijón, por lo que podrá jugar el partido de ida de las semifinales del playoff pasado mañana (20.00 horas) ante el CD Tenerife en el Heliodoro. Tampoco Eric Curbelo, Jesé, ni Coco, porque no jugaron, ni Maikel Mesa, que en su caso sí participó, por lo que todos los apercibidos de sanción podrán estar en el derbi.

Cabe recordar que todos los amarillos pasan a la promoción limpios de amonestaciones. La cuenta vuelve a cero. Además, el ciclo para estar suspendido baja de cinco a tres cartulinas. Cualquier roja impide jugar el siguiente encuentro.