Jonathan Viera, el estandarte de la nueva UD por el ascenso

El resurgir de la bestia. Las lágrimas de Viera son la gasolina del nuevo Lamborghini amarillo. La UD comienza a diseñar las líneas maestras del proyecto con el ascenso en junio de 2023 como objetivo irrenunciable tras el batacazo en el derbi ante el CD Tenerife. La eliminación en semifinales del playoff ante el eterno rival tuvo ayer su última ración de duelo. Reflexión en el cementerio del alma. Autocrítica, eliminar fotogramas macabros de la memoria y conjura calórica por un brinco al cielo.

El Restaurante O’sole Mío La Casa Roja de Las Canteras ejerció de punto de encuentro para el plantel, cuerpo técnico y el presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso. ‘¡El ahora sí!’. El capitán Jonathan Viera Ramos, que se retiró lesionado a los 40 minutos ante los chicharreros –por una dolencia en el isquio–, conforma el principal atractivo de la nueva campaña. Al asalto de los cielos.

El abanderado de las arengas. Con contrato hasta junio de 2026, acabó con trece tantos y fue incluido en el Mejor Once de LaLiga. Cumple 33 años el próximo octubre y ya reconoció en el Gran Canaria, con lágrimas en los ojos, tras caer ante el Tete, que tienen una deuda pendiente con la grada. «Lo vamos a intentar de nuevo en la próxima temporada. Aquí no se fracasa, fracasas si no lo intentas. Logramos meternos en el playoff y completamos un final a un grandísimo nivel (...) Le debemos una a la afición», aseveró el capitán.

Curbelo, primer movimiento

El emperador de la ‘V’ y Xavi García Pimienta. Otro motivo de fe. El estratega barcelonés, con contrato hasta junio de 2023, personifica el segundo pilar básico de la regeneración. El cuadro grancanario finalizó en la cuarta plaza con 70 puntos tras la disputa de las 42 jornadas. Esa posición iguala el registro de Herrera en la 2014-15, en este caso se logró con 74 unidades. El estreno de Pimienta en la categoría de plata se cierra con veinte partidos oficiales. En su expediente: diez victorias, cinco empates y cinco derrotas. 26 goles a favor y 20 en contra. El barcelonés certificó el mejor cierre de campeonato de la historia de la UD en Segunda con nueve victorias y dos empates. Con 34 temporadas en Primera, la entidad amarilla, que cumple 73 años en agosto, encadena cinco en la categoría de plata tras el descenso. En esta 2022-23, los amarillos firman su presencia 33 en el universo de plata. Toca recuperar el espacio histórico de Las Palmas en reino de los cielos. Para ello, se amplía la apuesta por la cantera. La renovación de Eric Curbelo –hasta junio de 2024– es otro de los movimientos estratégicos.

La profesionalización de los Alberto Moleiro, Cardona, Saúl Coco y David Vicente conforma otra de las tareas urgentes de la UD. Desde la zona de mando de la entidad, realzan que la partitura sigue tatuada a fuego. Vengar el Pearl Harbor del 4-J es ya una obsesión. Primer mandamiento: superar el segundo Cordobazo por la gloria.

Señorío y autocrítica

Los ejecutivos amarillos de máximo de la UD reconocen la superioridad del ‘Tete’ y les dan la mano. «Ellos fueron mejores, no estuvimos a la altura, pero hemos hecho una buena temporada en general. Completamos este análisis. En relación a la afición de Las Palmas, la nota es de diez». En relación al dolor por quedar eliminados por el cuadro Ramis, inciden en la necesidad de levantarse. «Nada es para siempre, la decepción tampoco, toca reflexionar, analizar y reconstruir el proyecto para afrontar un nuevo año ilusionante. Hay que insistir», repiten como eslogan.

El nivel de exigencia será desmesurado. A la candidatura de la UD por el ascenso, sabe sumar la presencia de los tres descendidos de la máxima categoría como Granada, Deportivo Alavés y Levante UD. Tres miuras en Segunda.

Además, figura en la próxima edición de LaLiga Smartbank la SD Eibar. El cuadro armero disponía con el mayor tope salarial (30,1 millones) y fue arrollado por el Girona del central grancanario Juanpe. Como conjuntos ascendidos, el histórico Racing de Santander y el Andorra de Eder Sarabia se han colado en la mesa de la UD. Para saber si hay derbi en la próxima temporada, cabe esperar al desenlace de la final del playoff entre la formación gerundense de Míchel y los tinerfeños de Ramis.

El futuro del director deportivo Luis Helguera se ha convertido es otro de los culebrones. Al ejecutivo amarillo le resta un año más de contrato. Desde la zona noble, antes de la disputa de la promoción de ascenso se le ratificaba en el cargo. Además, cabe recordar que el secretario técnico Tino Luis Cabrera ejerció de entrenador de Las Palmas Atlético desde enero a mayo y no pudo frenar la caída libre de la ‘vela chica’ hasta la Tercera RFEF. El paso por el banquillo le dejó señalado.También le resta un año más de vínculo contractual.

Si Rober González y Adalberto Peñaranda concluyen cesión, Jesé Rodríguez, Fabio González, Álvaro Valles, Rafa Mujica y Armando Sadiku finalizan contrato. El meta Álex Domínguez, que jugó a préstamo en la UD Ibiza, también debe volver a Gran Canaria.La situación de Maikel Mesa, al que le queda un año, es otro de los temas a agilizar. No descartable que se sienten para pactar una rescisión.

Desde la entidad amarilla, se confía en aprovechar este clima de reconciliación para ampliar la nómina de abonados. Los aficionados con carné ascienden a unos doce mil. En los dos últimos partidos oficiales en Siete Palmas, la UD ha logrado congregar a 30.063 espectadores ante el Real Oviedo y a 31.502 en el derbi del playoff.

Dos pulsos y 61.565 incondicionales en el partenón. Lo que deja una media de 30.782. Cifras de Primera División y debe disparar la venta de carnés. «Con la afición somos más fuertes, lo de estos días ha sido un espectáculo. Estamos impactados por su entrega. Es algo ejemplar», relató Pimienta en su última comparecencia.

Generar patrimonio, ampliar la ciudad deportiva de Barranco Seco, elevar el mando de Pimienta y balones al Mesías. Es la Unión Deportiva Viera. Manda y decide el ‘21’, que se ha ganado el reconocimiento eterno de la ‘marea amarilla’. Hasta el punto de que el Gran Canaria ya se conoce como el ‘Viera Arena’. La meca de la fantasía.