Jesé:«Las Palmas tenía en mente otras cosas»

Las huellas de Jey-M. Un fin de ciclo con polémica. El delantero grancanario ya es historia en la UD Las Palmas y la nueva estrella del MKE Ankaragucu de la máxima categoría del fútbol turco. La marcha de Jesé Rodríguez (29 años), tras finalizar contrato, deja una relación distante con Xavi García Pimienta. Su último comentario sobre la táctica y la falta de rigor ofensivo, tras caer eliminados ante el Tenerife, no sentaron nada bien en el vestuario. Se abrió un cisma y no pidió perdón. La falta de unas disculpas formales se suma a la ausencia de un comunicado o nota de despedida para la afición amarilla. Muchos enigmas que retratan la crónica de un divorcio anunciado. Es la caída del galáctico, que ha defendido las elásticas del Real Madrid, PSG, Stoke City,Real Betis Balompié, Sporting de Portugal y el club amarillo, en dos periplos.

«Tuve una reunión con Helguera pero no me dijeron que siguiese», determina

Con 72 duelos de amarillo y quince tantos, Jesé deja un enorme alivio en la masa social. Los abonados y seguidores de la UD habían anunciado en las redes sociales su disconformidad ante la opción de una ampliación contractual. El club amarillo fue categórico y jamás concibió la continuidad como una opción seria. A la salida de Jey-M cabe sumar las de Rafa Mujica (que jugará en el Arouca de Portugal) y la del estilete albanés Armando Sadiku.

La relación entre Jesé y Pimienta saltó por los aires por una dolencia estomacal del atacante. El ‘10’ se ausentó de una sesión d de entrenamiento y luego fue suplente ante el Amorebieta. Se quedó sin minutos. Fue el primer toque de atención. Nueva suplencia ante el Málaga y un tanto con celebración especial. Con ese zarpazo se reivindicó a lo grande. Luego ante la AD Alcorcón en el estadio Municipal de Santo Domingo fue retirado en el segundo acto y volvió a explotar. Las cámaras de televisión dejaron una escena insólita: el pistolero le reclamó explicaciones al técnico.

En el plan positivo, la primera vuelta a las órdenes de Mel. El estratega madrileño supo lidiar mejor el temperamento de este artillero con 94 duelos con la elástica del Madrid (hizo 18 tantos).

Ayer, el delantero y excapitán de la UD ofreció su valoración tras consumarse su fin de ciclo de amarillo. «Afronta un nuevo reto en un equipo con el que ya tuve contactos hace meses. Pero no quise hablar nada, llevo un tiempo hablando las cosas con mi hermano. Además, estuve hablando con Guti, me dijo que era una liga muy bonita y que puede ser un buen escaparate», valoró en los micrófonos de la Cadena SER.

Además, el isleño pasó de puntillas cuando se le trasladó por su salida de Las Palmas. «No quiero entrar mucho, al club le tengo mucho cariño así como al presidente Miguel Ángel Ramírez. No se llegó a hablar de nada; pero quise limpiar mi cabeza. Pasé muchos días jodido, pero el fútbol es como en la vida».

«Al club amarillo y al presidente siempre les tendré mucho cariño», manifiesta

Sobre las pautas para renovar y cómo fueron las conversaciones, confesó que mantuvo una cumbre con Helguera. «Tuvimos un reunión, pero tomé otras decisiones. Ellos tenían en mente otras cosas, pero no me dijeron que no siguiese. Simplemente le deseo lo mejor para Las Palmas».

Además, sobre si dialogó con Pimienta, tras sus incendiarias declaraciones, detalló que se despidió en el almuerzo de clausura del curso. «Hubo una comida al día siguiente y me despedí de todos, así como del entrenador».