El presidente del club isleño Miguel Ángel Ramírez desveló el código de conducta para hacer los deberes ante la patronal y poder inscribir, tras la firma del convenio de patrocinio con el Instituto Insular de Deportes –que reporta a la entidad 500.000 euros–.

«Deben salir jugadores y manejamos diferentes frentes y estrategias. Lo vamos a equilibrar todo en tiempo y forma. Puede pasar de todo de aquí a un mes [el plazo finaliza la medianoche del 31 de agosto]. Señores y señoras, tomenasiento. Comienza la función de los malabaristas amarillos.

«Tenemos un exceso de 4,5 millones; nos pasamos en lo referente a la masa salarial y por eso no podemos oficializar ni inscribir ante LaLiga. Ese paso administrativo está detenido. Por eso tenemos que cerrar más convenios de colaboración», valoró el mandatario. Los fichajes de Sidnei, Vitolo, Álvaro Jiménez o Marc Cardona no figuran como aptos en LaLiga.

Cuestionado por si la palanca del Instituto Insular de Deportes (los 500.000 euros) da para fichar al delantero del Huesca Sandro Ramírez o al extremo del Castilla Marvin Park, relató que «esos jugadores u otros pueden venir. Los tenemos detectados». Sí reconoció que es preciso fichar a un «buen delantero». Pero antes, deben salir los Óscar Pinchi, Ale Díez y Erick Ferigra. En esa relación de la operación salida también figuran Raúl Navas y Álvaro Lemos.

«Resta un mes y en ese plazo deben abandonar el vestuario jugadores y llegar refuerzos; pero puede pasar cualquier cosa». Incluso a la salida de un mimbre con contrato, pero descartando al diamante Alberto Moleiro. «Seguimos recibiendo ofertas. Pero esa palanca todavía no nos ocupa».

‘Platanitos’ y profesionales

Los casos de Joel del Pino, David Vicente e Iñaki Elejalde, que subieron del filial para hacer la pretemporada, ya disponen de licencia profesional. «Así se explicó al inicio de la pretemporada. Alguno se ha perdido algún capítulo. Por su parte, Ale García, Palanca y Julen encaran el inicio de la competición con licencia ‘B’. «Están a disposición del entrenador García Pimienta y si no entran en la relación de convocados de cada fin de semana, pues aportarán toda su valía a Las Palmas Atlético. Creemos en nuestra gente».

En el caso de Ale Palanca, el lateral derecho ha sido la gran sensación de la pretemporada. Destacado incluso por Jonathan Viera por su desparpajo. «Lo tiene todo para triunfar, ha sido de los que más me llamó la atención», valoró el capitán en el stage de Marbella.

Por otro lado, Ramírez reclama que el plantel de un paso al frente para seguir en la parte alta de la tabla y repetir presencia en la promoción. «Tras lo vivido al final de la temporada pasada, llega la hora de la continuidad y seguir en las cotas más altas. Es el turno de los jugadores». Expresó su agradecimiento a los aficionados, que ya están cerca de alcanzar los 16.000 abonados. «No les fallaremos».

Fondos CVC y el Mundial

LaLiga recibió un préstamo de los fondos CVC de 2.100 millones para los 42 equipos del fútbol profesional hace justo un año. A la UD le correspondían algo más de 30 ‘kilos’, a cobrar en plazos. El montante debe destinarse en un 70% a infraestructuras, mientras que un 15% a reducción de deuda y solo el 15% restante a fichajes. Sobre si quedaba algo de esa ‘ayuda’, Ramírez recordó que «la partida de la infraestructuras nos vale para convertir Barranco Seco en un centro de alto rendimiento, con hoteles, residencia y un punto turístico de vanguardia».

Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, aclaró los puntos capitales del acuerdo de patrocinio, que pone al día el escrito de principios de siglo. «La UD es el mejor escaparate». Ramírez recoge el guante: «Somos la mejor plataforma publicitaria para los partidos de local (...) Estamos en un proyecto ilusionante y necesitamos captar recursos». La nueva ciudad deportiva de la UD vale de cuartel general para las selecciones que compitan en Gran Canaria en la cita mundialista de 2030, por la que España y Portugal optan a sede. Vuelve el mal salarial para una UD en plena ebullición.

La ironía del Huesca con Sandro: «Duerme mal»

El presidente Ramírez no nombró a Sandro en su comparecencia de 36 minutos. Pero el nombre del artillero grancanario figura en todas las quinielas para incorporarse al plantel de García Pimienta. Es el deseado. Ayer, el director deportivo del club oscense se refirió a la situación del ariete, que lleva sin entrenarse desde el 15 de julio con el resto de los compañeros. «No hablamos mucho ya que el siempre dice que ha dormido mal y se encuentra mal, entonces no hay opción de hablar porque le cuesta entrenar. Nosotros no tenemos noticia de nada, no sabemos si hay una oferta cercana», manifestó ayer desde la ironía Ángel Martín González, director deportivo de la formación azulgrana. Además, reclama una compensación por la marcha del atacante, que tiene contrato con el Huesca hasta junio de 2024. «Es una situación complicada para todos, difícil de asumir y llevar en el día a día. Queremos que se arregle y ojalá pueda quedarse con nosotros y vuelva a ser un futbolista importante. Queremos una salida que cumpla las expectativas del Huesca». | P. C.