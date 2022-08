Sandro no viaja con la expedición del Huesca a Valencia

Sandro Ramírez no se subió ayer a la guagua que trasladó a la SD Huesca a Valencia para afrontar su primer partido de liga frente al Levante (viernes, 20.00 horas) y permaneció en la ciudad oscense a la espera de que se aclare su futuro.

El jugador sigue tensando la cuerda con el club azulgrana y su directiva y continúa ejercitándose en solitario como voluntad propia para mantener la forma física y estar preparado cuando pueda cambiar de aires. Su intención continúa siendo la de aterrizar en la UD, las cifras de su salario están habladas y tan solo hace falta que el Huesca ceda en las pretensiones de liberar lo que considera una ficha alta para un jugador que no quiere seguir.

Cabe recordar que el director deportivo de la entidad oscense se pronunció al respecto de la situación de Sandro el lunes: «No hablamos mucho. Él siempre dice que duerme mal entonces no hay opción de hablar porque le cuesta entrenar. No tenemos noticia de nada, no sabemos si hay una oferta».