Marc Cardona, el pichichi seducido por el manga

El sello del gol en el actual arranque liguero de la UD tiene nombre y apellidos: Marc Cardona. Y si su rúbrica ya ha aparecido en las actas de los partidos en cuatro ocasiones, sus celebraciones tampoco se han quedado sin la firma de un autor enganchado al manga.

En concreto, el secreto para que el delantero esté motivado de cara a las porterías rivales reside en promesas que le hace a su grupo de amigos en referencia al anime One Piece, el manga más leído en el mundo con más de 490 millones de unidades vendidas según datos recogidos por el portal especializado statista.com y adelantando a Dragon Ball en 190 millones –se calcula en torno a las 300 millones de unidades–.

Desde la jornada cinco de la temporada 2018-19 la UD no gozaba de un delantero que ocupara el puesto de pichichi de la categoría. Por entonces Rubén Castro anotaba su sexto tanto en el inicio de curso al ver portería frente al Extremadura UD desde el punto de penalti. Ahora, cuatro años después los aficionados amarillos vuelven a depositar su confianza en un Marc Cardona tocado por la varita de los dioses del gol.

Y en esas cuatro dianas, el pichichi de la categoría –junto a Uzuni, del Granada– ya ha dejado tres celebraciones que han levantado la curiosidad de los aficionados amarillos. Ayer, cuestionado por los movimientos que realiza a cámara tras anotar los tantos desvelaba que «es por la serie One Piece» y yendo un poco más allá, el reto reside con su grupo de amigos más cercano.

«Lo hablo con ellos antes de los partidos y les digo, voy a hacer este o el otro cuando marque», remarca el ilerdense. De momento lleva tres acciones con sus dedos en sus cuatro goles.

La confusión en Vitoria

¿Y porqué tres celebraciones si ha anotado cuatro tantos? Marc resuelve la incógnita con cierto humor. «Es que tenía una para el cuarto gol, pero con la emoción en Vitoria me confundí y repetí la de la diana, aunque la que tengo preparada es buena, ya lo verán», promete el delantero.

Para su quinto tanto en la mente del jugador pasa por meter una marcha más en su carrera hacia el trofeo de máximo goleador y ejecutará el Second Gear del personaje Luffy. Habrá que estar atento a las pantallas.

Pero de momento esa misma celebración a la que hacía referencia sobre la diana la ejecutó el día que se quitó la losa de la sequía de pretemporada de encima con un gol en La Rosaleda. En su primer tanto como amarillo tras recibir un pase de Óscar Clemente, el delantero remató batió a Manolo Reina y en el fondo del feudo malacitano mandó un dardazo a la cámara y posteriormente cruzó sus dedos a la vez que sus manos.

En ese momento, el que estuviera delante del televisor o en la grada de La Rosaleda y fuese fan de One Piece quizás pudo detectar que la celebración era por la serie, dado que la figura que ejecutó es uno de los movimientos que realiza Bartolomeo, uno de los protagonistas del anime con el que crea un campo de fuerza llamado Barrier.

Pero si las dudas pudieron disiparse esas llegaron con el siguiente partido de la UD ante el Andorra en el que Cardona vio portería en dos ocasiones. Ahí, el delantero sacó su repertorio de gestos y en el primer gol, tras pase de Alberto Moleiro atrás, volvió a honrar a la serie de piratas.

Esta vez optó por formar el jüjika, un movimiento en el que el personaje Portgas D. Ace – hermano del protagonista de la serie, Monkey D. Luffy– junta sus dedos índices en forma de cruz antes de lanzar una columna de llamas en forma de cruz directamente a un hipotético oponente.

Y en el segundo tanto, al igual que hizo en Vitoria frente al Alavés, de nuevo mano abierta al frente y dardo al corazón de la portería rival. «Este no tiene nada que ver con One Piece, es cosecha propia, lo vi en su día y me hizo gracia, me hice con los derechos», comenta el jugador sobre su ya característico acierto a la diana.

Admite haber tenido ansiedad

Ayer, el jugador salió a la palestra para responder a las preguntas de los medios de comunicación y Marc admitió que durante los partidos de verano pasó por un pequeño bache. «Llegué a tener ansiedad porque quería devolver toda la confianza que depositaron en mi para ficharme», admitió.

De no ver portería en ocho partidos, los siete de preparación entre el Marbella Football Center (cinco) y Barranco Seco (dos), más el inicio liguero frente al Zaragoza, Marc destapó el tarro de las esencias en Málaga. Gol tras recibir el pase de la muerte de Óscar Clemente y a emprender su camino hacia lo más alto de la tabla de goleadores junto a Uzuni después de sumar otros dos chirlos, frente al Andorra, y uno más frente al Alavés. «No esperaba tener un inicio tan bueno, ni tan siquiera lo pensaba, aun así primo el buen rendimiento del equipo más que el mío. Ahora solo tenemos que pensar en el Racing y seguir así», sostiene el delantero al respecto de su idilio con el gol.

Pero si ha traspasado la línea de gol en cuatro ocasiones se debe a la cuestión de confianza que va ganando día a día. «Cuando estás en racha y en buena dinámica parece que la portería se te hace el doble de grande», explica Marc en cuanto al agobio del que se liberó una vez pudo lanzar su primer dardo en La Rosaleda.