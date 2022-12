García Pimienta comienza a ver corta su baraja de jugadores dada las cartas que se le han caído del mazo con el paso de las jornadas en forma de lesión. "Ahora estamos pasando un mal momento por las bajas que tenemos. Nos condiciona mucho porque vamos con 17 o 18 jugadores y cuesta mucho tener a gente en el equipo titular y a gente en el banquillo con la que puedas cambiar lo que está sucediendo en el césped", trasladó el técnico en la rueda de prensa previa al choque de mañana frente al Villarreal B (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV).

En este sentido, y ante las ausencias actuales que tiene en su plantilla (Álvaro Valles, Benito Ramírez, Jonathan Viera, Sandro Ramírez, Vitolo, Marvin Park y Joel del Pino; además de la de Kirian desde el comienzo de temporada, sin ficha), el técnico de la UD mira con buenos ojos peinar el mercado para ver qué opciones le presenta en la ventana invernal. Aun así, no se da prisa y fija para el 29 de diciembre, cuando el equipo regreso del periodo vacacional navideño, la fecha en la que se sentará con Luis Helguera para analizar las posibilidades de fichar a jugadores.

Eso sí, la carta a los Reyes Magos no contemplará peticiones a la ligera. Pimi pone una condición a lo que pueda traer junto al director deportivo. "El que venga tiene que ser claramente mejor de lo que tenemos. Si es algo igual o que arroja dudas, mejor que nos quedemos con los que tenemos porque entiende la forma que tenemos de jugar", reflejó el entrenador sobre la estrategia que trazará con Helguera para reforzar la plantilla.

Todo ello teniendo en cuenta que se sintió "satisfecho" con el plantel que conformó en verano y la muestra del poderío que tiene el equipo amarillo es que a pesar de no haber podido disfrutar apenas de Vitolo, Viera y Sandro juntos sobre el pasto verde, tres jugadores que Pimienta considera "del equipo titular". "Esto ha permitido incluso una mejor cohesión del grupo, estamos con 35 puntos en los puestos altos, aunque eso no me preocupa demasiado, me fijo que el equipo sabe la identidad que tenemos juegue quien juegue", resaltó, a la vez que anhela que este trío de nombres de relumbrón "puedan estar en el tramo final de la temporada".

Al respecto del sprint final del curso en el que espera "estar con opciones de ascenso para depender" de sí mismos, el técnico catalán hace una valoración general de lo "apretada que está la competición esta temporada". "La igualdad es máxima este año, pero también la temporada pasada sucedió. Costaba mucho ganar, pero sí que hubo una distancia muy grande entre los primeros puestos y los de abajo. Creo que ahora la distancia es menor. Estamos yendo a una liga de menor puntuación que otras temporadas y eso demuestra la igualdad de los equipos de arriba", referenció el míster.

Asimismo, puso como ejemplo a un equipo, el Málaga. "Lo miras allá abajo en la clasificación y te haces cruces porque ves la plantilla que tiene y estás seguro de que va a salir de ahí", espetó el entrenador sobre el conjunto dirigido por su predecesor en la banqueta amarilla, Pepe Mel, que de momento marcha penúltimo con 16 puntos, a cinco de la Ponferradina, que marca la zona de salvación.

Filial "atípico"

Cuestionado sobre la visión que tiene del rival de mañana de la UD, el Villarreal B, Pimienta lo tildó como "un filial atípico". "Miguel Álvarez, al que le conozco porque nos hemos enfrentado varias veces, tiene jugadores jóvenes y los alterna con otros que cuentan con experiencia en Primera División", reseñó sobre el plantel groguet.

Sobre el estilo de juego que espera que le plantee el filial del Submarino Amarillo, el estratega apuntó a que es un equipo que "sabe sufrir cuando no tiene el balón y espera a que el rival se equivoque". Una de las armas que han empleado la mayoría de rivales que se enfrentan a la UD.

Además, puso en el punto de mira que el Villarreal B "es fuerte en el apartado de la estrategia", ya que tal y como explicó el barcelonés "de hecho es el equipo que más ha marcado a balón parado" -acumula cinco goles de remate de cabeza-.