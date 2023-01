Viera y el mágico Año Nuevo

Un ascenso como garantía para retener al capitán Jonathan Viera Ramos, ante la amenaza millonaria del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, y al entrenador Xavi García Pimienta –rostro de moda y que figura en la agenda de Girona y Espanyol–. La UD Las Palmas inicia el domingo ante el Racing de Santander (17.30 horas, LaLiga SmartBank) una cruzada por colarse en el edén en el primer capítulo de 2023. El séptimo vuelo de sus 73 años de vida a Primera genera un cheque al portador de 20 millones en el concepto de ingresos por TV y la renovación del estratega barcelonés. Así queda de manifiesto en el pacto con el presidente Miguel Ángel Ramírez. Anunciada la renovación de Luis Helguera, hasta junio de 2026, solo resta atar al intelectual de la apisonadora.

Además, con el bloque amarillo en la liga de las estrellas, el ‘21’ cumpliría con su hoja de ruta de hacer historia al lucir en su expediente un segundo ascenso a Primera (no hay precedentes desde Castañares o Peña en 1954 y que también subieron en 1951).

El genio de La Feria no quiere convertiste en una carga para la entidad y en el caso de no conquistar el salto de categoría, valoraría liberar la masa salarial de la UD y viajar a la Liga de Arabia Saudí. Pero con los amarillos en la cima, el mediapunta y estandarte solo concibe estirar la dictadura barroca del Lamborghini. Regresa a la titularidad ante el Racing de Santander 40 días después. Su última aparición en duelo oficial se remonta al derbi del aplastamiento ante el Tenerife (3-1), el pasado 26 de noviembre. Gracias al trabajo de Juan Naranjo y al equipo médico, el ‘21’ esquivó las consecuencias fatales de una lesión fibrilar en el sóleo izquierdo. Cabe recordar que el mejor jugador de Segunda se ha perdido siete partidos de este curso por lesión –el tramo anterior fue de dos semanas desde la segunda a la 5ª fecha–.

Junto a Viera, regresa el meta Álvaro Valles –banquillo–, así como Sandro Ramírez. Quilates y glamour. Pimienta pierde a Nuke Mfulu (19 partidos, 1.543’) y a Eric Curbelo (21 partidos, 1.635’) por sanción federativa. Junto a Sergi Cardona (20, 1.642’), son los tres jugadores de mayor rodaje. Pero hay motivos para la euforia. El campeón de invierno tiene fondo de armario y once implacable. Los nombres no son lo importante. No hay favoritos. Domínguez, Álex Suárez, Coco, Sidnei, Cardona, Fabio González, Enzo, Moleiro, Viera, Pejiño y el pichichi Marc Cardona es el Plan ‘A’. El pistolero leridano está en racha tras su exbihición ante el Villarreal B en el Mini.

El campeón de invierno tiene u punto débil y reside en su cosecha en el partenón de Siete Palmas. Los amarillos suman 18 puntos de local y 20 de visitante –el mejor foráneo–. Ante el Racing, se puede armonizar la estadística. En el Gran Canaria, los de Pimienta han dejado volar doce unidades. Se espera una entrada de 25.000 fieles en un domingo loco con otro invitado de lujo como Sandro Ramírez. El ariete, que solo lleva un gol, ha brillado en los entrenos y quiere estrenarse ante su afición –su gol fue en Anduva en octubre–.

De Lago al ‘Kirianazo’

En los primeros partidos de Liga de año desde la 1999-00, la UD solo tiene tres derrotas. Computa doce victorias y nueve empates en una estadística digna de estudio. El primer partido liguero del siglo fue en el Estadio Insular ante el Villarreal y la formación de Kresis se impuso (2-1) con tantos de Orlando y Pablo Lago. En 2001, se deshizo del Celta de Vigo con Oulare de Rey Mago. Se vistió de Baltazar. En 2022, tablas ante la Real Sociedad y en 2003, victoria ante el CD Badajoz (2-0). Reseñar el (4-4) ante el Xerez y la goleada en 2005 en Segunda B al Leganés en Butarque con Baigorri (propia meta), Cacá y Riaño de realizadores.

‘Manita’ al Elche en 2010 (2-5) y derrota en Los Pajaritos ante el Numancia (3-0) en 2013. En 2016, la recordada celebración de Vicente Gómez y Tana en el platillo volante de San Mamés ante el Athletic (2-2) con Setién en el banquillo.

En 2018, ante el Eibar y con Jémez de técnico, llegó el último bofetón en la primera contienda del año (1-2). Se mascaba la Apocalipsis. En los últimos cuatro años, desde el (0-0) ante el Majadahonda en el debut de Curbelo (2019), dos victorias y dos empates. Dos goles a favor y cero en contra. En 2021, cayó el líder Espanyol (1-0) en un Gran Canaria vacío por el Covid. Rober fue el pistolero y en 2022, Kirian silenció el Heliodoro. El príncipe que pintó de amarillo el Centenariazo chicha. La UD es el terror de enero. Año Nuevo, gloria segura con doce éxitos madrugadores. Falta el del domingo.