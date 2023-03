El pronóstico que te hará millonario en las casas de apuestas. García Pimienta se abona al 9-10 para el derbi canario del 18-M -mañana, desde las 17.30 horas en el Heliodoro Rodríguez López y televisado por #Vamos-. "El número de goles me da igual [asevera sobre lo que daría por ganar en el estadio tinerfeño tras convertirse en el equipo menos batido de Segunda o campeón de invierno] si ganamos por ejemplo por 9-10. Lo vamos a conseguir siendo fieles a nuestra identidad, porque vamos a tratar de ganar de la manera que somos más fuertes. Y esa fórmula es con el balón y ser ofensivos".

Sobre si será injusto con Fabio González, al dejarlo en el banquillo para apostar por Nuke Mfulu, guardó un silencio de cinco segundos. "Fabio, Enzo Loiodice, Nuke y Kaptoum están listos para jugar este tipo de partidos". Confirma las bajas de Marc Cardona, Sandro Ramírez y Marvin Park -a la que cabe sumar la de Vitolo-. Flores a Ramis y a una propuesta fundamentada en la agresividad y que está a veinte puntos de la UD.

"El Tenerife me parece un gran equipo y siempre con las ideas claras. No recuerdo que en un partido saliese goleado. Ante el Eibar completó más méritos para ganar (...) Pero es que en Segunda todo está muy igualado, te decantas hacia la parte alta o baja por un instante. Disponen de una plantilla de mucho nivel. Pero es la grandeza de este deporte o de esta competición, desconoce qué puede pasar. Tengo claro que el Tenerife luchará los once partidos para ganar el máximo de puntos posible. Nos lo pondrán muy complicado".

Para Pimienta, este partido de LaLiga no tiene nada que ver con los dos disputados el pasado junio en la promoción de ascenso. Sobre el debut de Kirian, matiza que "está cerquita" pero aún le queda. "Lleva dos meses largos entrenando con el equipo, de menos a más. Está muy cerquita de ser uno más. Engañaría cuándo va a suceder, en el momento que acontezca, será bueno para todos". Refuerza el tono dialéctico de Viera, la UD se juega más que el Tete y se tiene que notar. "Su rueda de prensa fue genial. Es muy cuarto derbi y en el playoff fueron mejores. En el partido de la primera vuelta, con un alto grado de tensión, nos salió algo grandísimo. El Tenerife no pudo hacer más por méritos nuestros".