La voz de la experiencia de dos ascensos a su espalda. Martín Mantovani, que se convirtió en emblema del Leganés que pasó de Segunda B a Primera en apenas tres años, tiene la fórmula para que la UD no decaiga en las nueve jornadas que le restan al campeonato. «Ahora hay que poner huevito». Apelación a la testiculina, pero que el que fuera el tercer capitán amarillo en 2019 defiende a través de la cohesión de la caseta: «Si no están unidos, van a pasarlo mal, la fuerza del grupo determinará todo».

El argentino determina desde la experiencia de lo que él vivió en 2017 con el Leganés. «Estábamos primeros y pasamos varias rachas sin ganar partidos –cuatro entre la 28 y la 31; y tres entre la 37 y 39–, ahí nos dimos cuenta que si habíamos sido capaces de liderar la categoría toda la temporada era por nuestro trabajo, no por lo que hicieran los demás, dependía de nosotros y eso tiene que hacer ahora Las Palmas», expresa el central, que además deja claro cuatro años depués de su salida del club insular que «quería seguir porque toda la familia se enamoró de la Isla». Además de confesar que su esposa dejó Gran Canaria «entre lágrimas».

Tanto amor, que el domingo pasado su hijo vestía la camiseta de la UD para ver a su padre desde la grada de un Camp Nou a rebosar con 92.000 personas para disfrutar de la final de la Kings League, el torneo que organiza Kosmos, la empresa que dirige Gerard Piqué.

Precisamente en esa final, Martín Mantovani fue erigido como el jugador más valioso del torneo –MVP– después de que anotara dos goles en la final que su equipo, El Barrio, venció a Aniquiladores por 3-0.

💥 Lo intentó Aniquiladores pero sentencia Mantovani con su doblete particular!#KingsLeagueF4 pic.twitter.com/zaxpmHvqdg — Kings League Clips (@KLClips) 26 de marzo de 2023

Un logro que el argentino disfruta desde su ya condición de retirado. «Llegué a la liga después de que dijera de primeras que no quería y ahora mira, disfruté de esto como un enano; lo hablaba con Nico Pareja en la guagua antes de ir al campo y decíamos que necesitábamos un poco de jugar relajados después de tanto darle de forma profesional y con tanta presión», subraya el sudamericano.

Sobre la visión que tiene de la Kings League su primer Rey, Martín hace diferencias claras con el fútbol tradicional. «¿Desbancarlo? No, no creo, esto es un formato divertido al que hay que darle un valor enorme porque la rompieron en su primera edición, el ambiente que se vivió ayer en la cancha del Barça con tanta gente es digno de admirar, pero el fútbol es el fútbol», relata Martín.

Ahora, sumergido en el mundo del coaching y «echándole muchas horas al estudio» para obtener el título de entrenador, ve la vida con otros ojos después de «que no saliera nada más después del Móstoles –su último equipo–.

«Me decidí a venir a la liga porque me llevo bien con Joan, el segundo entrenador de Arroitia y porque pensé que compartíamos la misma filosofía de juego que con Adri Contreras. Ellos viven unas cosas que a mi me pillan por sorpresa, como por ejemplo estábamos hablando con Gerard–con quien coincidió en su etapa como jugador del Andorra– y viene uno y te dice: mira este tiene no se cuantos millones de seguidores y es lo que hay –relata entre risas–», sentencia el primer MVP de la historia del Kings League.