Con 62 duelos con la UD y un ascenso (1996 a Segunda A con Pacuco y Juan Manuel), Ángel Rodríguez es una voz autorizada para desvelar los caminos secretos hacia la ciudad llamada 'gloria'. Tiene la fórmula del Santo Grial. En la 2014-15, fue asistente de Paco Herrera. Conoce de primera mano el trabajo del coach Richi y establece comparativas con el plantel de ocho campañas. Tras ser destituido en el Hércules, se recicla para en un futuro dirigir a Las Palmas. "Una parte de mí que siempre será amarilla".

¿Cómo se recicla para su formación en los banquillos tras su salida del Hércules? Me consta que ha estado en Las Rozas analizando la formación de filiales.

Lo que usted comenta, no quedarse parado. Estar viendo mucho fútbol y sobre todo de cantera. De todas las edades y todas las categorías. Es lo que te hace curtirte como entrenador y conocedor del fútbol profesional. Aproveché el parón [de Primera por los compromisos de las selecciones], brindándole toda la prioridad a la formación.

¿Qué le pasa a la UD? Una victoria en seis jornadas.

Los números no son los mejores, pero también hay que entender que si establecemos un cómputo global, la UD luce los mejores guarismos de la categoría. Ha tenido un bache en el momento más complicado y eso dispara las dudas. Lo más importante es no ponerse nerviosos. Hay un número importante de enfrentamientos directos entre rivales de la zona de promoción. Si le das la vuelta a la situación con un par de resultados, el equipo volverá a ponerse firme y fuerte.

La fragilidad defensiva, la escasa aportación de los cuatro delanteros en 2023, el bajón de activos de rango como Viera o Moleiro...¿Qué factor considera clave en el bache amarillo?

La falta de resultados viene provocada por cómo te comportas en las áreas. Me comenta fragilidad defensiva y falta de pegada. Las Palmas es dominadora en una parte importante del campo, pero quizás no lo es en la más importante. Hay que dominar las áreas. A veces hay equipos sin tanta posesión y sin un juego tan elaborado, pero aprovechan las ocasiones. Quizás, en estos últimos seis partidos, a la UD le ha faltado un poco las dos cosas. Ser más consistente atrás, no conceder y aprovechar con algo más de precisión las ocasiones, que no han sido pocas.

¿Falta oxígeno?

El equipo no ha cambiado la forma de jugar. Tiene una forma y una identidad que no ha perdido. Se le da muy bien al fútbol canario y a la UD. Es cierto que hay momentos en la temporada en la que se atascan los equipos. Requiere de un resultado positivo en un campo complicado para darle la vuelta a todo. Si analiza al Tenerife, pues me diría que no corría hasta que llegó el derbi. Luego me comentaría que sí tenía oxígeno por todos lados. Hay que recuperar la frescura con un resultado bueno ante un rival de categoría que luche por el ascenso y es el Albacete.

Ya se duda de Viera, ¿usted lo sentaría el lunes en el Belmonte?

Todos los jugadores pasan por momentos mejores y peores. El que dude de Viera, es un desconocedor del fútbol y es el mejor de la categoría. Sin duda alguna. Un jugador jamás está 42 jornadas al mismo nivel. Molestias, situaciones...El que discuta a Viera, está fuera de lo que conoce de ese futbolista.

El debate del siglo. ¿Qué UD es mejor: el de la 14-15 que logró el ascenso o la actual?

Cuando jugaba en el Juvenil del Barça, Cruyff nos dijo que los mejores jugadores y los mejores equipos son aquellos que al final de temporada lo demuestran con los títulos conquistados. El de la 14-15 tenía más madurez y experiencia, con más jugadores de jerarquía que ya habían conseguido objetivos como el ascenso: Ángel López, Nauzet Alemán, Aythami Artiles, Casto, Culio...Sabían nadar en aguas turbulentas. Los tiempos de partido requieren una pausa. No dominan, pero tienen un control de la situación. Hacen lo que toca. Cortar, hacer faltas, perder tiempo...Oxigenar el equipo. En la 14-15 había juventud y experiencia, esa mezcla fue la fórmula ganadora. Los veteranos siempre tiran del carro en los malos momentos. Jony vino de Bélgica con una gripe y fue determinante como Araujo, Roque Mesa, Javi...No era un plantel especialmente veterano, pero tenía jugadores que habían librado muchas batallas. El mismo Valerón, cuando salía, le daba el aire preciso. Y ya había ganado cosas importantes.

¿Le molesta la comparación con la 14-15, cuando la UD actual no ha logrado el ascenso?

No, las comparaciones pueden ser odiosas pero necesarias. Yo cojo un equipo y lo comparo con el anterior...A lo mejor no hay un jugador que se repita. Tengo tendencia a comparar y visualizar. Ser o mejor o peor, lo determina el objetivo conseguido al final de Liga.

Usted trabajó en la 14-15 con Richi, el coach actual del plantel amarillo.

Vino a final de temporada, un mes y medio antes del playoff. Lo conozco perfectamente. Cuando el equipo jugó en Burgos, me pasé por el hotel y saludé al grupo. Estuve con dialogando con Richi un rato.

Tras una votación en el vestuario, se acordó eliminar las charlas colectivas. Pimienta aseveró que 'no renunciar' a las herramientas de las que ya disponían. ¿La figura del coach puede convertirse en un punto de fricción o discordia en la caseta?

Con la situación del coach, hay gente que tiene tendencia a creer más que otras. Considero que siempre es bueno, todo lo que aporte una persona y que sirva de ayuda, pues fenomenal. Pero entiendo también que haya jugadores que no ... De alguna manera, que no quieran ir a misa. Cada uno es libre, salvo que sea obligación del club, de tomar la decisión de creer en la ayuda o quedase fuera. Richi es un profesional magnífico, nos ayudó. Cada jugador determina si tiene más necesidad que otro.

Un motivo por el que la UD subirá a Primera. Ascenso por...

Por calidad y afición. Si se tiene que decidir en el último mes o al final, la manera en la que se vuelca la afición es determinante. No lo verá en otro club. Hay cinco muy buenos equipos y era normal que pasase esto [la extrema igualdad]. En una categoría tan dura, se pueden dar diferencias tan minúsculas.

¿Pero directo o por la vía del playoff?

Si gana el lunes, apuesto por la UD, apuesto por un cambio de los jugadores. Yo he sido jugador y entrenador y sé que las rachas cambian de la noche a la mañana. Estás en el 85' perdiendo en Albacete, y un penalti en el 88' y luego el 1-2 en el 95'. Y de repente, las perspectivas se modifican. En los deportes de equipo, un cambio emocional, es un cambio en 25 personas. Y eso llega a la afición y club. Todo se ve distinto. Espero que así sea. Les deseo lo mejor.

Entonaría el 'nos vemos en la guagua' con un megáfono.

Sería lo mejor, recordar esa frase mítica de Paco Herrera y que lo puedan conseguir. Hay una parte de mí que siempre será amarilla.

¿Le gustaría entrenar a la UD en un futuro?

¿Y a quién no? A ese equipo con unas ideas marcadas y prefijadas. Con una forma de ver el fútbol que cautiva en la Isla y me encanta. Se asemeja a mi idea. Todos los entrenadores tienen sus matices, pero el jugador canario es de calidad, y al que no le guste, conmigo no casa.