El exjugador de la UD Las Palmas Víctor Machín Pérez 'Vitolo' acudió esta mañana al Alfonso Silva para atender a los inquietudes de los jóvenes y relató la última hora de la evolución de su operación de rodilla. El exjugador del Sevilla y que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2024, suspira por volver a vestir de amarillo. "Ojalá pueda retirarme en la UD", aseguró a preguntas de las promesas de la novena edición del Campus Vitolo.

La inocencia de los niños consiguió sacarle sonrisas a un Vitolo que vive el presente con bastante incertidumbre. "Me quedan varios meses de recuperación, sesiones de fuerza y fisioterapia para ponerme a punto". El jugador del Atlético de Madrid no esconde que puede verse obligado a una retirada, aunque solo desea volver a jugar. "Mi rodilla y mi cuerpo dirán si estoy para seguir jugando y encontrar mi nivel después de una lesión así [rotura del ligamento cruzado y reconstrucción de la articulación], y si no se puede, daré un paso a un lado", detalló a este medio.

Vitolo, que jugó con Silva en la Roja, elogió la grandeza de la figura de Arguineguín que hoy ya anunció de forma oficial que se retira del fútbol profesional. "Es una gran pérdida para todos. Es una situación difícil para él y por la etapa en la que se encuentra de su carrera [tiene 37 años]. Le deseo lo mejor en su recuperación". Finalmente, Vitolo hizo balance de la evolución del campus y se mostró entusiasmado por seguir mejorando y "conseguir sacarle una sonrisa a todos los niños, que al final es lo que me llevo".

Esta novena edición congrea a 600 niños de entre 5 y 15 años de la Isla y Tenerife. Desde la organización, hacen pública su emoción en este día grande del evento. "Es una iniciativa muy bonita y de la que estamos muy orgullosos, y el día que viene Vitolo, que es quién realmente da forma a esta actividad, es un día muy especial y emocionante para los niños que son los principales protagonistas”, declara Emilio Santana, organizador de la IX edición del Campus Vitolo IOC|clínica dental.