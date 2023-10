El escaso impacto de los nueve fichajes de la UD Las Palmas: solo Julián y Mika son indiscutibles y el 'killer' no aparece

Radiografía a Luis Helguera. Nueve fichajes y únicamente dos con el rango de titular indiscutible. Esclavos del síndrome de pólvora -seis tantos en diez combates- y la fiabilidad del antiguo régimen. Con el segundo tope salarial más bajo de la Primera División -unos 31 millones-, la revolución en los despachos no se percibe en la UD Las Palmas. Aún no ha explotado. Restan 28 jornadas, queda tiempo para verlos florecer.

Solo Mika Mármol y Julián Araujo pueden ser considerados intratables en la partitura táctica del barcelonés, que con once unidades tiene cinco de renta sobre los puestos de descenso. A los que se podría sumar Javi Muñoz, ante la situación de Jonathan Viera -no fue convocado en la última jornada liguera por decisión técnica- como pieza de primer orden en el nuevo ecosistema.

En relación a los pistoleros, no terminan de ver la luz. Devorados por la maldición. Munir El Haddadi, Sory Kaba y Cristian Herrera no han visto portería. La capacidad realizadora (6) es cosa de viejos escuderos como Jonathan Viera Ramos (2), Marc Cardona (2), Kirian Rodríguez (1) y Saúl Coco (1). El gran momento de forma de Álvaro Valles ha provocado que Aarón Escandell aún no haya debutado en duelo oficial. Lo hará en Copa del Rey el próximo martes 31 de octubre ante el CD Manacor de la Tercera RFEF. ¿Alcanza el aprobado Helguera?

Por ahora, necesita mejorar. La adquisición con más rodaje es Munir (749 minutos). Encadena nueve titularidades y en la última jornada quedó marcado por su fallo desde los once metros ante el Rayo Vallecano. Ha participado en todos los encuentros, únicamente ante el Mallorca, en la primera fecha liguera, como revulsivo. El internacional marroquí llegó con el visto bueno y el sello personal de Pimienta. Lo dirigió en la factoría del FC Barcelona y el ex del Sevilla o Getafe prometió trece dianas en su presentación.

La confianza ciega de Pimienta no se ve refrendada en el verde. Además, cabe recordar que la UD pagó 1,5 millones para hacerse con el 70% de los derechos federativos de Kaba. Un culebrón de dos meses de duración que tampoco se traduce en goles para Las Palmas.

Los nueve fichajes:

Munir El Haddadi: 749 minutos 10 partidos / 9 titularidades: 0 goles

Mika Mármol: 680 minutos 8 partidos / 8 titularidades: 0 goles

Julián Araujo: 546 minutos 8 partidos / 6 titularidades: 0 goles

Javi Muñoz: 542 minutos 10 partidos / 6 titularidades: 0 goles

Sory Kaba: 431 minutos 8 partidos / 5 titularidades: 0 goles

Máximo Perrone: 179 minutos / 7 partidos / 1 de titular: 0 goles

Sinkgraven: 131 minutos / 3 partidos / 3 de titular: 0 goles

Cristian Herrera: 93 minutos / 3 partidos / 1 titularidad: 0 goles

Aarón Escandell: 0 minutos

Los dos que estiran su ciclo:

(*) Marvin Park y Sandro Ramírez ya estaban en la temporada pasada

Sandro Ramírez: 349 minutos / 4 partidos / 4 titularidades

(*) Adquirido en propiedad

Marvin Park: 182 minutos 6 partidos / 0 titularidades

(*) Cedido por el Madrid con compra obligatoria en caso de mantener la categoría

Goleadores de la UD Las Palmas:

Jonathan Viera (2)

Marc Cardona (2)

Kirian Rodríguez (1)

Saúl Coco (1)