Xavi García Pimienta se mostró resignado ayer en rueda de prensa tras la derrota cosechada en un campo imbatible esta temporada y ante un Betis al que maniató en la segunda parte, pero al que no terminó de hincarle el diente por la mala puntería de sus jugadores. «Esto ve de meter goles, la falta de efectividad hace que no nos llevemos un punto», lamentó el técnico barcelonés con gesto torcido ante los medios que acudieron a Sevilla.

Así, un error garrafal como el que cometió ayer Munir cuando se plantó sólo delante de la portería sin oposición alguna del portero bético, cuestan puntos y desesperan al entrenador amarillo, que mostraba su impotencia cuando veía que su delantero erraba de forma tan manifiesta esa oportunidad clamorosa.

«Estaría preocupado si no generásemos ocasiones de gol y buen juego. Hemos tenido mucha personalidad, hemos jugado contra el Betis, equipo de Europa League y lleno de internacionales», se limitó a contestar sobre si sacaba conclusiones sobre las dos partes bien diferenciadas que se palpó ayer en el Villamarín con su equipo.

En esta línea añadió: «Nos hemos equivocado en la salida de balón y eso ha hecho que el Betis, como en la ocasión del gol, se adelantase. En la segunda parte hemos sido superiores, hemos tenido el balón, hemos tenido ocasiones pero no hemos estado acertado de cara al gol».

Cuestionado sobre el criterio que tuvo con la delantera, en la que Sandro jugó por la derecha, lugar donde no acostumbra, y desechó la opción de introducir a Sory Kaba en un partido que terminó colgando balones a la olla, Pimienta quiso explicar que empezó «Munir en punta», pero tuvo «un problema estomacal y lo hemos tenido que cambiar», para aclarar: «Luego ha pasado Sandro en punta y los últimos minutos más el descuento hemos estado con dos delanteros: Sandro y Marc Cardona. Queríamos jugadores que se pudiesen asociar mejor y por eso no ha entrado Sory, que podía haber entrado perfectamente».

Cuestionado sobre el posible fuera de juego de Isco en la jugada del gol, el míster no se mojó. «No la he visto, no puedo opinar, imagino que si el VAR ha dado gol es porque considera que era gol».

En cuanto a los nombres propios del centro del campo y con Perrone en especial después de haber sido sustituido al descanso indicó: «Perrone lo hemos cambiado porque tenía una tarjeta, incluso hubo una jugada bastante peligrosa y nos podíamos quedar con un jugador menos y entonces ya en el partido no hubiéramos tenido ninguna opción», en cuanto a la falta de ideas en la medular.