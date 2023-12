Bordalás: «Hasta el 1-0 no había ocurrido prácticamente nada»

Pepe Bordalás indicó ayer que tenía controlado el partido hasta que Julián Araujo remató elegantemente con su cabeza suspendida sobre el cielo de Siete Palmas el balón que se alojó en los dominios de David Soria. «Hasta el 1-0 no había ocurrido prácticamente nada», reflejó el entrenador del Getafe, que entendió que «los pequeños detalles», determinaron el marcador final por 2-0.

Detalles que llegaron después del cambio de Latasa en la segunda parte para que «el equipo saliera adelante» y con una «intención ofensiva», lo que provocó el consiguiente riesgo en la zona defensiva, que acompañada por la expulsión de Alderete «a la contra llegaron las ocasiones y el segundo gol».

La expulsión de Diego Alderete terminó de inclinar la balanza a favor de la Unión Deportiva según el entendimiento del técnico alicantino, aunque también quiso dejar claro que no cree que fuera una jugada en la que el central azulón llevara intención de agredir a Loiodice.

«Está claro que son acciones instintivas, muy rápidas. No esperaba que le presionaran de esa manera y bueno, al final, una reacción. Pero no creo que haya habido intencionalidad. Estamos viendo muchas expulsiones. Si tú paras el vídeo cuando el pie impacta en el rival, habría muchas más rojas porque es un deporte de contacto. Pero son decisiones que se toman», expresó Bordalás al respecto de la acción.

Cuestionado también por qué el Getafe no devolvió un balón que Las Palmas envió a fuera de banda cuando Kirian se encontraba doliéndose en la línea de banda, el entrenador del equipo madrileño fue tajante. «No entendí las quejas, nosotros avisamos antes del partido de que no tiramos el balón fuera y la Unión Deportiva lo sabía. El árbitro es el que decide parar o no el juego en función de lo que interprete. Pero no es algo exclusivo del Getafe, lo hacen muchos equipos», remarcó.

Sobre su visión del equipo amarillo, apuntó a que no le sorprendió el despliegue del conjunto insular. «Sabíamos que la UD Las Palmas está en un buen momento, con confianza y que está jugando bien. Ha hecho buenos partidos y es un equipo con mucha energía», respondió el estratega.