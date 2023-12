Previa Alavés-UD Las Palmas: tarde para pensar a lo grande

Del frenesí del Gran Canaria a un recinto tenebroso y de arenas movedizas. Van tres partidos consecutivos de local sin besar la lona para los babazorros ante Granada (3-1), Almería (1-0) y Betis (1-1). Bajo un horario de Premier League, como otro guiño a Europa, se citan dos proyectos casi gemelos. En el presumible once del bloque vitoriano, cinco titulares del 27-M como el meta Antonio Sivera, Rioja, Blanco, Abqar y Guridi, que lesionó a Fabio González en el descanso con una entrada salvaje –finalmente pasó por el quirófano y regresará en enero ocho meses después con su licencia federativa–.

El cuadro local pierde a Guevara, una pieza básica en la medular, y tiene a Samu Omorodion, autor de cinco goles y con una cláusula de cien millones, a su soldado más despiadado. Por parte de la formación amarilla, Jonathan Viera, Álvaro Lemos, Eric Curbelo y Sandro Ramírez conforman la lista de ausencias. En la agónica contienda copera ante el Tudelano, Mika Mármol, Sergi Cardona, Valles, Javi Muñoz y Kirian Rodríguez no disputaron ni un segundo de los 124 minutos de padecimiento. Elemental querido Watson. Sobre esos cinco gladiadores se fundamenta la nómina de intocables.

El resto, abrazar la posesión como pócima mágica y balones a Moleiro. Munir, Marvin y el tinerfeño bailan para generar el caos en un rival que se siente pletórico en su fortaleza –tres jornadas consecutivas de invicto de local–. Junto al citado atacante internacional sub 21, ilustres del gol como Kike García y talento en estado puro con Hagi, Alkain, Kike García, Rioja, Sola o Jon Karrikaburu.

Poner contra las cuerdas al Barça vale de advertencia para una UD que no gana lejos del partenón de Siete Palmas desde el 28 de octubre en Almería con el Kabazo. Las cifras respaldan el credo pimientista, trece goles encajados en quince jornadas y solo en un encuentro ha recibido más de una diana en contra y fue ante el Real Madrid en el Bernabéu. ‘Tócala de nuevo Sam’. Volver a empezar y volver a soñar. Nada como volverse a encontrar con la víctima del último ascenso a Primera. Poco ha cambiado esta UD, huérfana de Viera, y que late implacable en el olimpo del balón nacional. Ponerse con 24 puntos, a falta de tres jornadas (ante Cádiz, Athletic y el Barça de Pedri), son palabras mayores. Una mirada a Anfield. Y Pimienta tiene flor. Está de dulce.

El rastro de la canariedad en una contienda de viejos conocidos en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. El Alavés-UD Las Palmas, si se cumple los teóricos onces iniciales, contará con la presencia de cuatro canarios en el Estadio de Mendizorroza. Por parte del Glorioso, el lateral tinerfeño de 21 años Javi López se postula titular en el costado zurdo. Forjado en la cantera del Alavés, ha disputado en esta campaña un total de 688 minutos en once contiendas ligueras con tres asistencias. Citado de forma recurrente por la sub 21 de Santi Denia y Alberto Moleiro, no jugó ni un minuto en el pasado pulso copero ante el Terrassa de Chus Trujillo. Todo apunta a que será de la partida. Por parte de la UD, el citado ‘10’ estará escoltado por Kirian Rodríguez. Además, Coco repetirá como indiscutible. De tal manera, que en el inicio del encuentro, habría cuatro canarios y ningún grancanario. Tres tinerfeños -Javi, Alberto y Kirian- y un lanzaroteño -el internacional con Guinea-.En el banquillo de Pimienta, Benito, Cristian y Suárez. Viera, Curbelo y Sandro no viajaron. | P. C.