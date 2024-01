El técnico amarillo Xavi García Pimienta, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2024 y cuenta con otra temporada más, aunque esta ampliación se puede romper por petición de alguna de las dos partes, quiere un ciclo largo en la UD Las Palmas. El preparador barcelonés, 89 duelos dirigidos en el banquillo isleño en tres temporadas, aprovechó el acto de la entrega de vehículos de Volkswagen al plantel y cuerpo técnico para dejar sus cartas boca arriba.

Sobre si renovaría por 25 años -el vínculo de Volkswagen y Domingo Alonso con la entidad amarilla-, Pimienta detalló que le motiva ampliar su ciclo. "Creo que esto no toca en este momento...Ya saben la vinculación que tengo con el club y la Isla. Me gustaría estar mucho tiempo, ahora lo importante es mantener la categoría. Nos faltan unos cuantos puntos, será muy difícil (...) Por desgracia puede ser que vengan malos momentos como en algún fragmento de la primera vuelta. Ahora lo más importante es salvar la categoría".

Sandro Ramírez, el nueve de la UD, se posicionó ayer a favor de una renovación a largo plazo de Xavi García Pimienta. "Por mí que siga aquí muchos años y que sea de la mano del club. Desde que llegó, la UD ha cambiado mucho; espero que siga. Aunque es un asunto que no me toca". En relación a si la dirección deportiva ficharía en las próximas horas, guarda silencio. "No tengo redes sociales, no estoy al tanto".

Domingo Alonso y un vínculo familiar

Volkswagen, el concesionario Domingo Alonso y un vínculo familiar de Primera. Una representación del plantel amarillo, integrado por Kirian Rodríguez, Sergi Cardona, Javi Muñoz, Pejiño, Álex Suárez, Álvaro Valles, Enzo Loiodice, Marvin Park y Alberto Moleiro, recogieron su vehículo Volkswagen en un acto promocional ante los medios de comunicación. El técnico García Pimienta, así como el director deportivo Luis Helguera y el director general de Gestión Patricio Viñayo, también participaron. Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso, llevó el peso de una emotiva presentación que rinde tributo a los más de 25 años de colaboración entre el concesionario, la firma automovilística y el club.

Dentro de la gama de Volkswagen, el T-Cross, el Touareg y parte de la familia ID. con el ID. 4, ID. 5 y ID. Buzz, así como la joya de la corona, el ID. 7, serán pilotados por los jugadores amarillos. Con el eslogan un Patricinio de Primera, el capitán Kirian explicó las bases del concurso VIP Volkswagen Important People. Arranca el 1 de febrero en la cuenta oficial de Instagram de Volkswagen Canarias, tendrá como premio vivir la emoción de un partido desde el Palco de Volkswagen, con una camiseta del equipo personalizada.