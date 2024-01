Sandro Ramírez aparca la diplomacia. Alto y claro. Apunta al gremio arbitral tras lo acontecido en el UD Las Palmas-Real Madrid de la última jornada. "Es cierto que hay partidos en los que nos están perjudicando, pero como le digo a mi familia, el fútbol siempre te devuelve. Ojalá tire más para nosotros (...) Cuando te mides a equipos de mejor nivel, de más estatus, siempre se tira para ese costado. Pero nos centramos en lo que podamos hacer, centrarnos en lo nuestro y seguir compitiendo", valoró el atacante grancanario, que le puso una asistencia de oro a Javi Muñoz en el 1-0 ante el gigante blanco.

Ha participado en once partidos (786') y ha firmado tres asistencias. Pone en valor su aportación, aunque todavía no se vea traducida en goles. Confiesa un cambio en la planificación física tras sufrir un calvario por las lesiones. Trato de ayudar al equipo en todo (...) Tengo ganas de marcar pero no tengo ansiedad. Ya van muchos tiros pegados; se decía que Sandro no hacía goles y Sandro apareció en el momento más importante de la pasada temporada [fue clave en la conquista del ascenso con su tanto en Eibar]. En ese sentido estoy muy tranquilo, ayudo en otra faceta".

Es el nacimiento de un Sandro Ramírez más solidario, genero y perfeccionista. Se le cuestionó por sus 15 asistencias. "Se está dando así, lo más importante es ayudar. Ahora tener esa continuidas que no tenía. Lo importante es ayudar a mi equipo". Siento rabia, por dejar vivo al Real Madrid el pasado sábado."Nos quedamos jodidos porque se nos escapó el Madrid; son grandes equipos. Son cosas mayores, esa es la idea. La de hacer cosas importantes".

Un escudo de leyenda

La UD de Sandro y Pimienta ha logrado llenar el Gran Canaria -más de 32.000 espectadores-. Registro histórico de goles en contra tras 22 jornadas y el sueño de Europa. En relación al objetivo, comparte la tesis del míster. Solo se centra en salvarse. No mira más allá y considera importane el partido ante el Granada del sábado. El cuadro nazarí tiene 11 puntos y es penúltimo, a 20 de los amarillos. "Esa es la idea, es el camino para crecer. Conseguir objetivos grandes, pero la realidad es la salvación. Cuando los números lo permitan, ya cambiaremos el objetivo".