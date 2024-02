El Barça puede recuperar a Mika por unos 10 millones

Mika Mármol es el mejor fichaje de la UD Las Palmas en la presente temporada no sólo por tiempo de participación, sino también por rendimiento. Seguramente uno y otro argumento vayan de la mano. El gran desempeño del central, de 22 años y que debuta en Primera División, le ha llevado, por ejemplo, a estar en la prelista olímpica para participar en los Juegos de París el próximo verano, pero también en las agendas de varios equipos, entre ellas la del club al que pertenece en un 50%, el FC Barcelona, en cuya cantera se formó como futbolista y que tiene la opción de recuperarle el verano que viene si abona una cantidad que rondaría los 10 millones de euros.

El barcelonés, un fijo para Xavi García Pimienta, el que más insistió en su llegada, firmó un contrato por tres temporadas con la UD, poseedora del otro 50% del jugador. Pero en el acuerdo se incluyeron una serie de cláusulas, entre las que está una posible vuelta del central al Barça mediante el pago de una cantidad. La entidad azulgrana, por tanto, podría recuperarle y luego tendría dos opciones: quedárselo para que forme parte de su plantilla o venderle a otro equipo.

Ante ese panorama, la continuidad de Mika Mármol en la UD la próxima temporada se antoja complicada porque la misma no depende en exclusiva de la entidad amarilla, y también porque clubes como el Atlético de Madrid le tiene en su agenda. Mientras el Barça encontró en el canterano Pau Cubarsí un central zurdo del que poder tirar en los próximos años, el Atleti perderá a final de curso a Mario Hermoso, por lo que necesitaría cubrir la baja con un futbolista del mismo perfil y el catalán entra en esa ecuación. Además, gusta a Simeone.

Cotizado

En cualquier caso, el catalán será uno de los futbolistas más cotizados de la UD Las Palmas en el siguiente mercado de verano, algo que, por otra parte, la dirección deportiva de la entidad contemplaba cuando le ficho en plena pretemporada pasada, pues se trataba de uno de los centrales con mayor proyección de España, tal y como ha demostrado en lo que va de campeonato.

Se trata, por tanto, de un jugador que ha ganado valor en la UD, lo que encaja a la perfección en los planes del club: pagar poco o nada y vender más caro. En el caso de Mika Mármol, el club pagó por él cerca de dos millones de euros al Andorra, que poseía la mitad con el Barça. En el caso de que se marche por alrededor de 10, el beneficio sería de ocho por un jugador que se había estrenado en Primera División.

El jugador, de 22 años y en la prelista para los Juegos de París, es seguido por varios equipos

Las negociaciones para su llegada el verano pasado no fueron sencillas, toda vez que había que negociar no sólo con el futbolista y el Andorra, sino también con el Barcelona. Pese a ello, desde que la UD logró el ascenso existía en el club la certeza prácticamente de que tarde o temprano Mika Mármol acabaría por formar parte de la plantilla, algo que no se produjo hasta el 11 de agosto, un día antes del comienzo de LaLiga, en casa ante el Mallorca.

Se da la circunstancia, además, de que Mika Mármol y Xavi García Pimienta pertenecen a la misma agencia de representación que dirige José María Orobitg, por lo que la influencia del entrenador en el fichaje de Mika Mármol fue determinante, si bien Helguera también tuvo un arduo trabajo con la dirección deportiva azulgrana, pues también negociaba la UD la llegada de Julián Araujo, que terminó por sumarse a la plantilla –con ficha del filial– antes que el propio central.

Desde que llegó, el catalán fue indiscutible para el entrenador, que incluso le convocó en la jornada inaugural ante el RCD Mallorca, aunque no jugó. Ya en el segundo partido, en Mestalla frente al Valencia, fue titular y no volvió a salir del once hasta el choque del Santiago Bernabéu porque había sido expulsado en el choque anterior contra el Granada por doble amarilla. En cualquier caso, no habría jugado, pues el técnico hizo una rotación casi integral ante el Real Madrid por tratarse del primer duelo entre semana de la temporada.

Un fijo

Así, Mika Mármol suma 24 participaciones en 26 jornadas, 2.120 minutos, tres tarjetas amarilla y ningún gol. Los motivos principales por los que García Pimienta apuesta por él son su velocidad y capacidad de anticipación a la hora de defender y su gran salida de balón a la hora de atacar, algo indispensable en un equipo dirigido por el técnico barcelonés.

Por tanto, es habitual ver a Mármol avanzar con el balón en los pies y superar líneas de los rivales con la seguridad del que sabe que se maneja bien con la pelota en los pies. El recurso supone una alternativa a los centrocampistas, que acaparan la atención muchas veces y dejan espacio para que los centrales avancen.

Si bien en el cuerpo a cuerpo con los delanteros rivales con una envergadura mayor podría mejorar, se trata de un central que se considera formado y, en consecuencia, capacitado para dar el salto a un equipo más grande. Su nombre surgirá con fuerza en el mercado más pronto que tarde.

El futbolista es indiscutible para García Pimienta: siempre que estuvo disponible fue titular

Como casi todo el mundo que ha pasado por La Masía, el suelo de Mika Mármol es jugar en el primer equipo del Barça, club que, conocedor de que el jugador podría explotar, nunca quiso desprenderse de él, fórmula utilizada también por otros grandes como el Real Madrid. Marvin es un ejemplo: el extremo mallorquín está cedido, pero la UD abonará un millón de euros por él a final de temporada por el 50% del jugador. La condición para que eso sucediera era la salvación, algo que Las Palmas tiene garantizado a falta de la certificación matemática.

Incertidumbre

Está por ver cuáles son los planes del Barça con él, si recuperarle por la cantidad pactada para quedárselo, si hacerlo para luego venderle más caro o no actuar y que sea la UD quien maneje las posibles ofertas que pueda recibir por el futbolista, en la agenda de muchos. En cualquier caso, no hay prisa, toda vez que después de este curso le quedarían dos más.

Mika Mármol tiene por delante 12 partidos más para aumentar su caché. Entre ellos está la visita a Montjuïc el próximo sábado 30 de marzo –el de Semana Santa– para medirse con el Barça, que no pudo incluir la cláusula del miedo como hizo con el lateral derecho mexicano porque no se trata de un jugador cedido. En la grada estará no sólo su familia viéndole en acción, sino también agentes y directivos del club que le formó. El mejor fichaje de la UD esta temporada antes los focos del mundo.