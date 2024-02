El juego aéreo y las faltas, las virtudes de Bordalás

Se le presenta a la Unión Deportiva otro encuentro en LaLiga en la que los estilos competitivos están en las antípodas de los libretos de sus comandantes. Este sábado (17.30 horas, Movistar LaLiga) se pone en liza la segunda entrega del Bordalás versus Pimienta. Del juego físico que impera en el Getafe contra el fútbol de toque de la Unión Deportiva.

Por mucho que el entrenador del conjunto madrileño se declarara Cruyffista en la previa del encuentro de la jornada anterior cuando el Geta se midió al Barcelona, los números no engañan. Sus equipos, y no sólo esta temporada se definen por el juego directo hacia las porterías contrarias y si se puede parar el ritmo rival con faltas, no hay dudas.

La evolución en ataque a través de la posesión, esa fuente que afianzó Cruyff en el Barça y de la que bebe García Pimienta, es una vía a la que Bordalás no le convence. Él es más de competir con pocos pases, muchos en largo y sacar réditos del juego aéreo.

De esta forma el rival de Las Palmas este fin de semana es el antepenúltimo equipo que menos concentra la pelota. Con un 43% de posesión, sólo el Alavés y el Cádiz desprecian más el balón.

Todo lo contrario que el equipo insular, que con un 60% es el segundo que más lo mantiene en su poder, por detrás del Barça, que con Xavi, otro discípulo de la corriente Cruyffista y perfeccionada por Guardiola, continúa ejerciendo en los azulgranas.

En el partido de la primera vuelta Las Palmas hizo 11 faltas por 9 del conjunto madrileño

Una circunstancia que Las Palmas implantó en el choque de la primera vuelta frente al Getafe, en la que el marcador de la posesión llegó al 71%-29% y que le sirvió a los amarillos para ganar por 2-0 con goles de Araujo de cabeza y de Cristian Herrera.

Virus en contra

Le dio de su medicina ese 1 de diciembre la Unión Deportiva al equipo madrileño, pues con el tanto del lateral mexicano llegando en carrera desde la zona defensiva remató con la testa un centro de Kirian para abrir la lata en el minuto 43.

Dosis goleadora en la que el Getafe es el maestro de Primera División, pues de los 33 goles que ha anotado en las 26 jornadas disputadas, 15 de ellos han llegado tras remate de cabeza.

Sólo Borja Mayoral con cinco tantos con en este aspecto reúne más celebraciones que todos los jugadores de la plantilla de Las Palmas, que han visto portería rematando por encima de su cuello en cuatro ocasiones.

Juanma Herzog batió al Villarreal tras un córner sacado por Sandro; Pejiño remató un centro de Sergi Cardona para poner el empate en Granada; Álex Suárez remató como pudo un centro de Marc Cardona para el 1-0 contra el Valencia en la última victoria como local; y Araujo fue el primero de la temporada en anotar de esta forma, a los azulones.

Ese primer día de diciembre, en el partido que se esperaba que se interrumpiera constantemente por los datos de faltas que reflejaba entonces el Getafe, siendo el que más hacía de LaLiga como ahora, ocurrió un hecho que se puede calificar de sorpresivo.

Siendo la UD un equipo que apenas le señalan infracciones –ahora es el cuarto que menos hace con 290; 11 de media por partido–, contra el equipo de Bordalás cometió dos más en los 90 minutos. Once fueron amarillas y nueve de los madrileños.

Eso sí, al menos una de esas nueve del Geta le salió cara, pues Alderete cazó por detrás a Enzo Loiodice con un tackling a la altura del gemelo del centrocampista francés que se cobró con la expulsión del central.

El defensa paraguayo no estará este sábado vestido de corto al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla la pasada jornada frente al Barça, al igual que Djené, que acumula 41 faltas en lo que va de campeonato.

Mayoral, el que más anota de cabeza con 5 tantos; la UD, 4, de Araujo, Suárez, Pejiño y Herzog

Pero si hay un hombre encargado de interrumpir a los rivales en el cuadro del sur de Madrid, ese es Juanmi Latasa, que sale a 2 faltas y media por partido. El cuarto que más comete en Liga.

Como ya ocurrió en el Estadio de Gran Canaria –y como se aprecia en la foto de esta pieza–, el delantero canterano del Real Madrid apretó continuamente la salida de balón de Coco y Mika y peleó por alto cada vez que se rifó la pelota yendo al choque.

Porque como bien refleja también la estadística de pases largos ejecutados en las 26 jornadas del campeonato, el que más los usa es... ¡el Getafe!

El total de los azulones refleja 1.946 balones enviados por el aire en busca de un compañero. Lo que significa que en términos de cada partido a 75 de media. Uno cada minuto y 12 segundos. Todo lo contrario de la Unión Deportiva, que por alto es el antepenúltimo conjunto que más recurre a los pases largos con 47 de media.

Le gusta a Bordalás progresar con balones largos, pero aborrece aglutinar combinaciones. Es el penúltimo que más pases realiza, por delante de Alavés y Cádiz; cuestión antagonista a la preferencia de Pimienta, que mantiene con sus jugadores, la mayoría de ellos debutantes en la categoría como el tercero que más se despliega su juego en pases.

Y si hay un hombre que es el rey de los intercambios en LaLiga ese no es otro que Kirian Rodríguez, que supera a Aleix García y Kroos en la tabla y que además es la amenaza goleadora de la meta de David Soria con seis tantos.