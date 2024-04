Campaña se reencuentra con el Sevilla mientras busca sitio

Hace seis años que el Sevilla no pasa por el Estadio de Gran Canaria, donde ganó (1-2) en su última visita, en febrero de 2018, en pleno derrumbe de una UD Las Palmas cuyo líder de entonces, Jonathan Viera, se despidió ese día para poner rumbo a China en «la mejor decisión» de su carrera deportiva, tal y como él mismo afirmó la semana pasada. Aquel 17 de febrero Roque Mesa militaba en el cuadro hispalense tras un paso breve por el Swansea, donde no cuajó. El teldense es sólo uno de los varios jugadores que han militado en ambos clubes, y por eso el choque del próximo domingo (13.00 horas) en Siete Palmas será especial para Pejiño, que ya jugó en el Sanchez-Pizjuán y ahora no cuenta mucho para García Pimienta, y, sobre todo, para José Campaña, que se reencuentra con el equipo de su ciudad mientras busca un hueco en la plantilla el curso que viene.

Cabe recordar que el canterano sevillista llegó a la UD el pesado mes de febrero con el mercado invernal ya cerrado y como agente libre tras rescindir el verano anterior con el Levante, con el que entrenaba sin ficha. Fue Las Palmas quien le rescató para el fútbol después de una grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada precisamente en el Gran Canaria durante el partido que amarillos y granotas empataron a cero, en abril. De alguna manera, el andaluz está a prueba.

Porque la entidad isleña sólo le firmó hasta final del presente curso, más otro siempre que no se lesionara y ofreciera un buen rendimiento. El director deportivo Luis Helguera y García Pimienta tuvieron mucho que ver en la incorporación del centrocampista, que hasta el momento ha participado en cuatro partidos.

Sin embargo, pese a que la predisposición del club es que Campaña prolongue su vínculo más allá del próximo 30 de junio, su continuidad dependería de que no se lesione nuevamente de gravedad y también de quién ocupe el banquillo la próxima temporada, si bien lo normal es que la UD se asegure tener a un jugador contrastado en Primera que incluso llegó a ser internacional.

Campaña debutó como amarillo en la misma semana en que estuvo disponible. Jugó un cuarto de hora ante Osasuna y luego más de media en Getafe hasta que fue titular frente al Athletic Club. Quizá no fue el mejor momento para verle de inicio, toda vez que el cuadro rojiblanco, flamante campeón de la Copa del Rey el fin de semana pasado, ejerció contra él y el equipo en general mucha presión en el centro del campo.

Buena actuación

Quizá por su pobre papel no participó el domingo siguiente frente al Almería, hasta que reapareció el pasado 30 de abril en el choque frente al Barcelona en Montjuic, con el equipo mermado por la expulsión de Valles en el minuto 24. Jugó bien, con criterio, con buen dominio del balón, y ahora mira a la cita contra el equipo que le vio nacer con las ganas de volver a ser titular.

Campaña, tras destacar durante dos temporadas en un Sevilla Atlético que militaba en la extinta Segunda B, dio el salto al primer equipo en la temporada 2011-12, con 18 años, de la mano de Marcelino García Toral, que le puso en 10 partidos hasta que fue destituido. El entrenador que llegó después al banquillo, el exmadridista Míchel, sólo le introdujo en cinco.

Su protagonismo en el Sevilla, en cualquier caso, era poco, como quedó reflejado la campaña siguiente, en la que sólo disputó cinco encuentros, si bien sufrió una fractura en un dedo del pie a principios de marzo de 2013 que le impidió participar más. Fue a partir de ahí cuando el centrocampista de la UD se convirtió en un trotamundos –pasó por el Crystal Palace, el Núrenberg, la Sampdoria y el Oporto hasta que bajó de categoría para jugar en el Alcorcón (2015-16) y por fin se asentó.

Su gran temporada le abrió las puertas del Levante, donde logró el ascenso en la primera temporada (2016-17), estuvo cinco en Primera (2017-2022) y regresó a Segunda hasta que se rompió hace un año. Se da la circunstancia, además, de que el sevillano marcó su primer tanto en la máxima categoría ante la UD, el 8 de abril de 2018 en un el duelo decisivo en el Ciudad de Valencia que condenó al cuadro amarillo de Paco Jémez al descenso (2-1).

En ocho partidos que ha disputado contra el equipo de su tierra, uno de ellos en Copa del Rey y todos con la camiseta granota, Campaña nunca ha marcado un gol. El domingo, por tanto, tendrá una nueva oportunidad de estrenarse, al igual que Pejiño.

Los casos de los dos jugadores de la plantilla actual que militaron en el Sevilla no son los únicos, ya que, además de Roque Mesa (2017-19), también pasaron por el club hispalense amarillos de renombre como Vitolo Machín (2013-17), Vinny Samways (2002-03), Deivid Rodríguez (2010-12, entre el filial y el primer equipo) o Juanito Rodríguez (1994-96).

Ahora es Campaña quien se reencuentra con el Sevilla por primera vez como amarillo mientras busca un sito en el equipo titular y también la temporada que viene. Lo tiene bien para quedarse. La calidad le avala.

El Sevilla vuelve al trabajo sin Lamela ni En-Nesyri El Sevilla retornó en la tarde de ayer al trabajo, después de estar tres días seguidos de descanso, y lo hizo con las ausencias en el entrenamiento del extremo argentino Erik Lamela, con un proceso febril y malestar general, y del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien viajó a su país con permiso del club. El Sevilla, además, informó sobre En-Nesyri de que estará disponible «junto al resto de sus compañeros en la sesión» de hoy, que volverá a desarrollarse en la ciudad deportiva aunque en horario matinal. El equipo que entrena Quique Sánchez Flores prepara el encuentro se disputará el próximo domingo a partir de las 13.00 frente a la UD Las Palmas en el Gran Canria. Para la visita a la Isla será baja segura el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, quien vio en la anterior jornada, en el partido disputado en Getafe (0-1), la quinta tarjeta amarilla, por lo que ha sido sancionado con un encuentro. Por ese motivo no pudo jugar en la localidad madrileña el capitán de la plantilla, Jesús Navas, quien ya está disponible para volver a la convocatoria. | Efe

