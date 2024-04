Curbelo, Lemos o Sinkgraven: un puesto entre los tres para la zaga

A García Pimienta se le presenta un problema para confeccionar la zaga en la siguiente jornada contra el Celta de Vigo (sábado, 13.00 horas, Movistar LaLiga). El motivo que le va a llevar un quebradero de cabeza reside en que las opciones que maneja para ocupar el lateral diestro y el puesto de central derecho, están supeditadas a las bajas que tiene el equipor insular para visitar Balaídos. Todo porque Coco fue expulsado contra el Sevilla y deberá guardar un partido de sanción, así como Marvin, que vio la quinta tarjeta amarilla en el mismo partido y se encuentra en idéntica situación.

A ello se le une que Julián Araujo continúa en su proceso de recuperación de la rotura del bíceps femoral derecho que sufrió con la selección mexicana el pasado 22 de marzo y no se prevé que vuelva a vestir la camiseta amarilla para guardarse de cara a la disputa de la Copa América que comienza el 20 de junio.

De esta forma, teniendo en cuenta que Mika Mármol y Sergi Cardona por el flanco izquierdo no arrojan dudas sobre su titularidad, el entrenador catalán tendrá que elegir entre Álex Suárez, Eric Curbelo, Álvaro Lemos, o incluso Daley Sinkgraven las dos posiciones diestras.

En este sentido la elección se decantará según la posición en la que Pimienta concrete que tiene que jugar Suárez. Si lo hace como central, el hueco de lateral previsiblemente sería para Álvaro Lemos; pero si es Álex el que se coloque en el costado, el actor que forme pareja con Mármol sería en un principio, Eric Curbelo.

Y si puede catalogar como problema, se debe sobre todo a la confianza que ha demostrado el técnico catalán tanto con Álvaro Lemos como con Eric Curbelo a lo largo de la temporada, más allá de problemas físicos en el caso del gallego o «personales», como explicó el propio entrenador sobre la situación que impedía al de Santa Brígida entrenar con el grupo durante al menos dos meses.

Curbelo es el segundo jugador –dejando a Escandell al margen– con menos minutos en Liga, con 90, superando los 78 de Nuke Mfulu; mientras que Lemos es el cuarto que menos juega, con 193 minutos, 44 más que Cristian Herrera (149’), el tercer que menos.

Sea como fuere, Lemos continuó subido a la ola del fin de la pasada temporada y en el comienzo de la presente, cuando incluso se barajaba que pudiera ser una de las piezas que rescindiera con la UD, empezó la campaña en el once titular.

Jugó los cinco últimos encuentros en Segunda para conseguir el ascenso a Primera después de que Álex Suárez se consolidara en el once en detrimento de Eric Curbelo, lesionado contra el Levante en la jornada 37 y que desde entonces sólo ha disputado 90 minutos ligueros, contra el Real Madrid en el Bernabéu.

Ante este escenario, Lemos jugó el partido entero contra el Mallorca en la jornada inaugural; disputó la primera parte ante el Valencia en Mestalla para dar paso a Araujo y hasta que el mexicano no se lesionó frente al Celta en la octava fecha, no volvió a jugar. Eso sí, disputó 58 minutos, y no se ha vuelto a vestir de corto, ni tan siquiera en Copa.

Uno de los grandes motivos por los que Álvaro tampoco haya podido sumar más presencias en el equipo se debe a que una lesión en su tobillo derecho dio más problemas de la cuenta y permaneció desde el 28 de octubre del año pasado hasta el 2 de marzo sin convocar, el día del choque contra el Getafe.

Precisamente con la entrada en las convocatorias de Álvaro, al siguiente partido el que se cayó de las listas fue Juanma Herzog. El central del filial ya no estuvo en el banquillo en el encuentro ante el Athletic, coincidiendo con el inicio de la racha negativa de cuatro derrotas seguidas de la UD y con el tramo final de la liga de Tercera División en el que Las Palmas Atlético apura sus opciones para concluir campeón del grupo y hacer más corto el posible camino hacia el ascenso.

Se antoja pues complicado que Herzog deje las concentraciones de la Vela Chica a falta de seis jornadas por resolver y teniendo al Tenerife B a tres puntos de distancia en lo más alto de la clasificación con un partido más.

Con todas estas variantes, aun así, todavía García Pimienta podría contemplar la posibilidad de que fuera Daley Sinkgraven el jugador que actúe de lateral derecho a pesar de ser zurdo.

Porque no sería la primera vez que esto ocurre, pues contra el Barça en el partido de enero, cuando el partido iba 1-1 y a falta de siete minutos para la conclusión, fue Sinkgraven el que sustituyó a Suárez como lateral derecho, posición en la que también jugó contra el Tudelano en Copa.

Suscríbete para seguir leyendo