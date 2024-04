Pimienta asume que la UD no da para más en la peor racha

Xavi García Pimienta apunta a la plantilla, de la que asegura sentir «muchísimo orgullo» por los jugadores, pero a los que no puede «pedir más» porque están «al máximo nivel». De alguna manera, el entrenador de la UD Las Palmas vino a explicar la mala racha de resultados del equipo, colista de una clasificación parcial de las últimas 10 jornadas, y también la ausencia de gol en los últimos cuatro encuentros, en que los futbolistas con los que cuenta no dan para más; un ataque de sinceridad después de la derrota del domingo frente al Sevilla (0-2) que excluyó toda responsabilidad propia o al juego del equipo.

«Nosotros somos los que somos. Lo que veis, somos estos. Nos cuesta mucho hacer gol. Tenemos una personalidad increíble, jugamos bien desde atrás, nos cuesta generar ocasiones de gol... El día que por ejemplo generamos muchas ocasiones de gol como fue el día del Almería pues no estuvimos acertados. No es culpa de nadie, de una persona en concreto, es de todos. Cuando nosotros estamos a nuestro máximo nivel, al límite, no puedo pedir más a los chicos. Está claro que cuando te llega a ti la ocasión tienes que estar concentrado y tener esa efectividad que nos falta, y si no estamos acertados de cara a portería como es el caso, conceder muy poco atrás», explicó con un cierto halo de resignación.

Poco después de que recetara como solución a la crisis amarilla «seguir insistiendo y trabajando en lo que nos ha llevado hasta aquí», el barcelonés insistió en la misma idea que había expresado antes cuando fue cuestionado por si uno de los motivos del bajón podía ser la falta de una motivación extra cuando el equipo se supo salvado desde finales de enero: «Nosotros estamos a nuestro máximo nivel, no le puedo pedir más a los jugadores».

Cabe recordar que varios de ellos no les tiene en cuenta a la hora de afrontar los partidos, pues su núcleo no incluye a los 26 futbolistas que conforman el plantel. Así, hombres como Mfulu, FabioCristian HerreraLemosCurbeloSinkgravenPejiño o Sory Kaba, que anteayer participó durante el tiempo de descuento después de dos meses y medio sin jugar ni calentar, cuando fue el fichaje más caro del pasado verano -unos 2 millones entre fijos y variables-, apenas tienen protagonismo.

Sin alicientes

En cualquier caso, más allá de la mayor o menor participación de los jugadores, y de su mejor o peor rendimiento, bajo a nivel generalizado en los últimos meses, la UD se ha caído desde que el Real Madrid le remontara el partido en el Gran Canaria en el tramo final del choque (1-2). Las Palmas venía de ganar al Villarreal en casa (3-0) y al Rayo fuera (0-2), y con ello de casi garantizar la permanencia en la categoría, pues quedaba toda la segunda vuelta menos dos partidos por delante y los equipos de la zona de abajo no reaccionaban.

El dato desde entonces es alarmante: en las últimas 10 jornadas, siendo la primera la derrota frente al actual líder, la UD es el colista en la clasificación parcial, con seis puntos producto de un sólo triunfo, frente al Valencia, y de tres empates, ante el Granada, Osasuna y el Getafe. El cuadro nazarí, que ganó el domingo pasado al Alavés, igualó a puntos al amarillo, al que gana por mejor diferencia de goles -menos ocho el primero y menos 10 el segundo-.

Los números son todavía más desgarradores si se reduce el número de encuentro a los últimos siete, en los que Las Palmas es también último, pero ahora en solitario con dos puntos -los empates ante Osasuna y Getafe-, y a los cuatro últimos, en los que no ha sumado una sola unidad ni marcado un solo gol en los duelos contra el Athletic Club, el Almería, el Barcelona y el Sevilla.

Tal circunstancia, la de perder cuatro choques seguidos sin ver portería, no se daba en la UD desde la temporada 1959-60, la del segundo descenso a la categoría de plata -el primero fue en el curso 1951-52, inmediatamente después del ascenso en la primera campaña competitiva-. Entre finales de enero y principio de febrero de 1960, el cuadro amarillo sucumbió sin marcar ante el Valencia (1-0), el Oviedo (0-1), el Español (0-2) y el Barcelona (8-0). 64 años después, el equipo de García Pimienta lo volvió a repetir.

Los motivos del derrumbe son varios, desde el bajón de rendimiento de jugadores que hasta enero estuvieron impecables como Valles, Mika Mármol, Sergi Cardona o Kirian, a la falta de alternativas a una forma de jugar muy predecible que facilita las cosas al rival. El propio entrenador manifestó recientemente que los equipos tienen a la UD cada vez «más en cuenta», sin embargo, no ha puesto solución.

Sea como fuere, Las Palmas es el equipo con menos disparos entre palos de LaLiga y, por tanto, uno de los peores de las cinco grandes ligas en ese aspecto. Además, es el que menos ocasiones claras genera, según datos de Opta, que también asegura que es el peor equipo en porcentaje de centros buenos. Las acciones a balón parado, repudiadas por el cuerpo técnico, cuentan muy poco a nivel ofensivo y en el defensivo cuestan goles. Quizá no dé para más.

