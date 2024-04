Ángel, Guayre y el plan B de la UD

484 partidos en Primera y una lista infinita de entrenadores como referentes (Kresic, Floro, Fernando Vázquez, Pellegrini, Paco Jémez, Mel o Setién) permiten a Ángel López (Pozo Izquierdo, 43 años) y a Antonio Guayre (Las Palmas de Gran Canaria, 43 años) revisar la partitura ‘pimientista’. Para el sureño, que dirige al Villa, es preciso agitar la chistera. El otro canterano amarillo, se muestra más cauto.

Templarios de la pizarra con pasado celtiña. La efectividad o no de emplear un plan B en el ecosistema Pimienta. Los exjugadores de la UD, Ángel López y Antonio Guayre, reflexionan sobre el fondo de armario táctico del preparador barcelonés de cara al pulso del sábado en Balaídos (13.00 horas, Movistar LaLiga). Para López, máximo responsable técnico del Santa Brígida del Grupo Canario de 3ª RFEF, es obligatorio. «Necesita un plan B, quizás sorprender con otros sistemas», concreta el exfutbolista del once vigués (185 duelos) y el amarillo (159).

Para Antonio Guayre (24 partidos con el Celta y 63 con Las Palmas), la metamorfosis exige piezas y tiempo. «El técnico ya dijo que no había para más», detalla el técnico del Juvenil del Huracán.

Ángel López –300 partidos en Primera– jugó en el Celta de enero de 2003 a junio de 2007. La entidad celeste abonó 1,4 millones a la UD. «Las Palmas debe cambiar un poco. Es cierto que le funcionó durante un tiempo una fórmula determinada e hizo muchos puntos. A lo mejor más de los que se esperaba. Los rivales te estudian y analizan. Pimienta necesita un plan B, quizás sorprender con otras formas de jugar o sistema. En ocasiones debes mostrar otro tipo de cosas. El fútbol moderno es tremendamente táctico, todo se analiza desde un prisma milimétrico. Debes brindar las herramientas a tus jugadores para poder sorprender al rival. Incluso, en un mismo partido, actuar con dos sistemas. Espero que lleguen las victorias, las malas dinámicas te pueden pasar factura, incluso para el cuerpo técnico. Así como para los jugadores que quieran renovar de cara al próximo año», incide el exlateral, que alcanzó la condición de internacional en su ciclo celeste.

Colonia isleña

En Vigo, López coincidió con el propio Guayre, Orlando Quintana, David Silva o Jorge Larena. La gloria de un ascenso, el infierno de dos descensos y la Ley Concursal. «Mi experiencia en Vigo resultó muy positiva, me hizo madurar. Llegas a un equipo de Champions [2002-03 con Lotina] y al siguiente año por problemas de pago la situación no fue la adecuada. Llega el descenso y decido quedarme, y eso que tenía ofertas de Primera. Debuté con la Selección. Fueron años muy bonitos. Fui feliz y estaba muy cómodo en la ciudad deportiva, así como en el día a día de Vigo. Por circunstancias del fútbol, el Celta entró en Concursal y fue un follón. Necesitaba salir por mi futuro [firmó con el Villarreal (2007), jugó en el Betis e inició su segunda y última etapa en la UD]».

Jugar la Copa de Europa –se midió al Ajax y Milan en su primera experiencia–, y el reconocimiento. «Por encima de todo, palabras de agradecimiento». Ángel se moja. «Necesita un plan B». La bendición del pura sangre e inmortal con el ascenso del 21-J de amarillo.

Para Guayre, el paso por Vigo fue una película de terror.

«Llegué al Eurocelta [2006] y era un equipazo. Yo tenía 26 años y fue el inicio de una pesadilla por la lesiones. Me comí el descenso sin jugar, eso fue lo más doloroso. Pérdida de la categoría y la temida Ley Concursal. Fueron tres años y apenas cobré uno, perdí dinero [el internacional del barrio de La Isleta tenía firmado un contrato de un millón por curso]. Freddy Krueger en Balaídos. Una travesía de Vigo a Sevilla para fortalecer el nivel muscular. La incesante lucha por una solución que no llegó. «El viaje en coche jamás se me olvida. Más de mil kilómetros. Jugué, forcé y todo fue a peor. Tenía el ciático afectado y acabé herniado. Ya no fui más Guayre, intentaba volver y no podía. No era yo, jamás se volvió a ver mi mejor versión».

De jugar en UEFA al descenso, lluvia de entrenadores y un Celta repleto de talento y fatalidad. «Me comí un descenso sin jugar, eso fue lo más doloroso. Sufrí un calvario de lesiones por el tendón, el nervio ciático...Tres años sin jugar herniado. Luego me partí el peroné en un Cádiz-Las Palmas».

Encerrona por un ‘playoff’

Pisar Vigo (mayo, 2006) y no volver a jugar un partido entero más en su carrera. Además, desvela en ese proceso de cortejo con el Celta, una anécdota con ejecutivos de la UD en el Restaurante La Marinera de La Puntilla. Intento frustrado de fichaje por Las Palmas para la disputa del playoff de ascenso de 2006 a 2ª con Juanito.

«Nicolás Ortega, Miguel Ángel Ramírez y Juanito me hicieron una encerrona [evoca con una sonrisa]. No tenía nada firmado, tenía apalabrado saltar del Villarreal al Celta. Y apareció la opción de jugar con la UD. Pues mira, hubiese subido». Calamares, sardinas, mojo picón y un contrato.

En relación al partido del sábado, reconoce que el Celta se juega más. «Eso pesa». Reclama perspectiva. «Hay que ser realistas y justos, todos hubiésemos firmado esta situación en agosto. No creo que pase como en 2002 con aquella derrota ante el Tenerife [tanto de Marioni]. Lo que paró Valles fue increíble». Se desmarca del plan B. «Esa pregunta es para Pimi. No puedes cambiar toda la manera de atacar, tampoco garantiza nada. Es fiel a un estilo, a su manera de hacer las cosas. El que sabe es el entrenador. Sobre la renovación, los tiempos las marca la UD. No soy Ramírez». Es Guayre, el torpedo de los seis millones.

Silva, Larena, Orlando... Los vínculos entre Celta y UD cuentan con un marcado acento grancanario. En el plantel de Pimienta, figura Álvaro Lemos, que jugó cinco partidos con el cuadro celeste en la 2016-17. Junto a Ángel López y Guayre, figuran el meta Orlando Quintana (4 partidos), el campeón del mundo y bicampeón de la Eurocopa David Silva (38) o históricos como José Mesa Suárez (95) y Polo (11). Además, rostros que han jugado en los dos equipos como el meta Javi Varas, Roberto Trashorras, Javi Guerrero, David Rodríguez, Jeison Murillo, Matías Lequi o Goran Maric. E incluso el entrenador Paco Herrera, que logró ascender a Primera con el bloque celeste (2012) y luego con los grancanarios el 21-J (2015). El preparador catalán cometió ayer un desliz y confundió a Las Palmas con el Cádiz en SER Vigo. «Uno está tres puntos encima del otro y será un partido complicado, de mucha tensión; ya que la situación no es fácil». El cuadro isleño aventaja en nueve puntos al Celta. | P. C.

