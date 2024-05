El 0-1 del Cádiz al Sevilla, denunciado ante LaLiga

El triunfo del Cádiz el pasado martes, en la jornada 34 de la Liga, frente al Sevilla por 0-1 en el Sánchez-Pizjuán con el gol de Sergi Guardiola cuando restaban escasos segundos para el final del partido, y visto lo visto sobre el terreno de juego y las posteriores declaraciones de Sergio Ramos dejando entrever que se alegraba por el triunfo gaditano, ha provocado el enfado mayúsculo en el Rayo Vallecano, que según información de Pedro Morata, periodista de la Cadena COPE, habría denunciado ante LaLiga un posible amaño.

La posible alerta del agente de un jugador 48 horas antes de la disputa del encuentro previno ya a la entidad madrileña. Además, existen audios en los que se habla sobre la posibilidad de que hubiese un acuerdo entre los dos clubes para que el Cádiz ganara.

En una sala de la red social X, un usuario con nombre «Manuel J...» expresó las siguientes palabras: «Tengo a mi amigo Manolo Vizcaíno, que le tengo un cariño y a mi sobrino Borja Lasso, que es directivo del Cádiz, imagínate que quisiera el mal a gente que le tengo aprecio (...) a mi se me quitó todo el ápice [de esperar dignidad del Sevilla] cuando tuve la oportunidad de hablar no con uno ni con dos ni con tres, sino con más de cuatro de los que se iban a vestir y uno de ellos me dice, si tienes dinero apuesta, así que imaginaros. Estoy caliente y voy a meterme en un problema si sigo hablando, ¿me entiendes?».

Asimismo cabe recordar también las palabras del defensa del Sevilla, Sergio Ramos a la conclusión del encuentro. «Es normal que el Cádiz, con lo que se está jugando y que es un equipo vecino que, nos guste más o menos, yo le tengo un cariño especial a lo que es el sur, pues es normal que los jugadores, jugándose lo que se juegan, te hagan algún comentario. Pero solo ha quedado en eso».

Habrá que quedar a la espera ahora sobre si LaLiga acepta la denuncia formalizada por el Rayo Vallecano y qué consecuencias podría tener en la clasificación final del campeonato con el propio equipo madrileño peleando por la permanencia junto al Mallorca, Celta de Vigo, el Cádiz y la Unión Deportiva Las Palmas.

En cuanto a la jornada de esta tarde en horario unificado a las 18.00 horas, un partido acapara la atención más allá del Cádiz-UD y es el que concierne a la pugna por la sexta plaza entre el Real Betis y la Real Sociedad.

Lucha europea

El Benito Villamarín puede alargar la batalla hasta el último día o puede sufrir la sentencia de los vascos, que de ganar en Sevilla meterían cuatro puntos a su rival directo por la sexta plaza.

El campo del Heliópolis no tendrá afición donostiarra, como consecuencia del pique entre ambos equipos que empezó en la ida en Anoeta, donde el equipo vasco no facilitó entradas a la afición del Betis por miedo a ver enturbiado el homenaje a Aitor Zabaleta.

Por otro lado, el Villarreal estará atento de lo que ocurra en el feudo verdiblanco, ya que con 51 puntos por los 56 de los andaluces, empezará la jornada aún vivo por alcanzar la zona europea. Con todo, el Submarino recibe a un Real Madrid que parece intratable en su puesta a punto y motivación de cara a la final de la Liga de Campeones del próximo uno de junio contra el Borussia Dortmund.

La permanencia, caliente

Por abajo, si el Cádiz gana a Las Palmas, de nada servirá si Mallorca y Celta ganan sus partidos. El equipo balear, con 36 puntos por los 32 del Cádiz, recibe al descendido Almería, carne de cañón para un Son Moix que querrá agradecer la final de Copa a su equipo siendo partícipe de la permanencia matemática. Mientras, el Celta de las remontadas, la última vital contra el Athletic Club para no estar con el agua al cuello, visitará a un Granada también en Segunda desde hace varias jornadas.