Rubén Castro se retira con un emotivo guiño al Artesano y a Las Palmas : "Buscaré seguir amando la pelota"

El adiós, ahora sí, de míster gol. Cae el símbolo de pólvora. El delantero grancanario y ex de la UD Las Palmas Rubén Castro Martín (La Isleta, 42 años) anunció este mediodía su retiraba del fútbol profesional tras un año inactivo. Con 181 partidos de amarillo y 68 tantos, en dos ciclos en el club pío pío, se mostró muy cariñoso con el club amarillo, la figura de Mel y recordó sus inicios en el Artesano. Máximo goleador en la historia de la Segunda, también fue el realizador histórico del Real Betis Balompié.

La carta de despedida del Moña. / LA PROVINCIA / DLP

Debutó como realizador en el Estadio Insular ante el Madrid de Casillas, Zidane, Raúl González o Guti. El estreno del Moña. Luego llegó una carrera descomunal, que solo le faltó el broche de oro de debutar con España. Aquí está la emotiva carta del pistolero eterno.

Rubén Castro, en sus inicios en la cadena de filiales de la UD, ante el Tenerife. / LA PROVINCIA / DLP

Epístola del alma

'Me ha costado llegar a este momento. Qué digo. Todavía me cuesta verme alejado de la pelota. No soy capaz de hacerme a la idea de que esto se ha terminado. Quizá por eso he tardado tantos meses en anunciaros que mi etapa como futbolista en activo toca a su final. Lo hago porque me considero un afortunado. Aquel muchacho que se divertía en el Club Artesano, el modesto equipo de Las Palmas donde empecé, ha superado todas las barreras que ni siquiera hoy soy capaz de imaginar: disputar como delantero casi 800 partidos oficiales y celebrar como propios más de 300 goles. Con todo esto en la mochila del fútbol y de la vida, considero que es el momento de dejar descansar el balón

Me despido con cariño, respeto y admiración especialmente a dos clubes y a dos personas que han marcado mi carrera. He defendido los colores de once equipos durante más de veinte años como profesional, del norte al sur de la península y hasta una aventura en China. De todos guardo su estima, porque de todos recojo maravillosas vivencias que nunca me abandonarán allí donde esté. Pero tengo que ser honesto con todos: dos clubes son especiales, dos clubes los he sentido como propios. Sí, la UD Las Palmas y el Real Betis Balompié me hacen sentirme un privilegiado. Pertenecer a la historia de ambos me congratula. Con ellos, me hice mejor, me superé como persona y como futbolista y sólo me queda expresar mi gratitud eterna a sus dos aficiones y a esos seguidores que me apoyaron en las buenas, y sin dejarme caer en las malas.

En esta despedida, mirar atrás me abruma. Agradezco la oportunidad que me concedieron técnicos, empleados y compañeros de esa lista interminable de equipos en los que desarrollé mi felicidad. Voy a nombrar a dos muy particulares. No significa que no me acuerde de muchos otros, pero singularmente la figura de Pepe Mel se encuentra grabada a fuego en mi trayectoria. Nadie me entendió mejor que él, como con nadie me entendí en el césped como con Jorge Molina. Esos años en el Villamarín nunca tendrán fin en mi memoria. Concluyo con el orgullo de pertenecer al mundo del fútbol, al que de alguna u otra manera seguiré vinculado, dónde si no. Hasta aquí hemos llegado y desde aquí, con humildad, buscaré seguir amando a la pelota'.

De récord en récord

322 goles y casi 800 partidos. El escudero de Momo -con el que coincidió en la UD, Betis, Dépor, Albacete y Racing- y una capacidad innata de patentar el gol imposible. Pícaro y dotado de un don prodigioso. Jugó en China (Guizhou FC) y luego hizo carrera en la UD Las Palmas, Dépor, Albacete, Racing, Nástic, Huesca, Rayo, Betis, Cartagena y Málaga. El resto está en youtube. Una figura irrepetible que jamás pisó la Selección. Del Insular al Villamarín y ahora la condición de inmortal.