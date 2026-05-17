Dos finales para el final
La UD Las Palmas con mayúsculas tiene otro desafío: superar la baja de Viti, con esguince de rodilla
El lateral se suma a las bajas de Barcia, Enzo, Ale, Sandro y Recobita para las dos últimas fechas ligueras ante Zaragoza y Dépor. Además, Marvin y Suárez se retiraron con calambres
Contra todo y contra todos. La UD Las Palmas con mayúsculas -tal como la definió Luis García Fernández-, que batió al Almería en el Stadium (1-2), debe superar ahora otra adversidad como la pérdida de un titular indiscutible como Viti Rozada.
El lateral ovetense tiene un esguince de rodilla y se pierde las dos últimas fechas ante el Real Zaragoza (este domingo y desde las 17.30 horas en el Gran Canaria) y el Dépor en Riazor -prevista para el 31 de mayo-.
Este contratiempo se suma a las lesiones de Sergio Barcia, Ale García, Enzo Loiodice, Sandro Ramírez y Jere Recobita. La expedición de la UD se ejercita esta mañana en la Ciudad Deportiva del Málaga y luego vuela a Gran Canaria (aterrizaje a las 15.30 horas).
El éxtasis desatado por el campanazo ha desatado diferentes iniciativas desde redes sociales para recibir con banderas y petardos a los amarillos en el Aeropuerto.
Más problemas
Además, ayer, Marvin Park y Álex Suárez se retiraron con molestias. Para completar la relación de citados de ayer, el técnico ovetense recurrió al canterano Iván Medina, que también viajó a Andorra hace una semana.
De tal manera, que ante la baja de Viti Rozada y los problemas de Suárez y Marvin, García tiró del juvenil Valentín Pezzolesi, que el pasado jueves había sellado en Vigo el pase a las 'final four' de la Copa de Campeones de Juveniles que se disputa en Madrid.
Triunfo de entrenador
La victoria de ayer en Almería pone en valor el trabajo de Luis García Fernández, que acertó de pleno con la apuesta por Herzog (saltó por el lesionado Marvin Park), Viera (Miyashiro), Valentín Pezzolesi (por el lastimado Suárez) y la de Pejiño (por Pedrola). Iker Bravo entró por Jesé Rodríguez (87').
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