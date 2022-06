El 24 de junio, Prince Royce actuará en las Noches del Botánico en Madrid a su paso por España. Si quieren ver el al artista en directo, todavía están a tiempo de adquirir sus entradas.

Esta gira celebra tus once años de carrera. Haz balance

Son doce creo, ya ni estoy contando, la verdad. Estoy muy feliz de estar en España, de volver de gira después de dos años sin cantar con la covid y celebrar esta larga carrera, recordando todo lo que he vivido. Estoy muy feliz de llevar la bachata al mundo entero, de traerla aquí, ver que la gente canta mis canciones, es para mí un honor y un placer. Mis sueños se han cumplido.

¿Qué puede esperar la persona que vaya el viernes a tu concierto?

Creo que para mí en cada show la persona se lleva un poquito de Prince Royce. Trato de tocar siempre a los fans, abrazarlos, cantarles, subir una chica al escenario, regalo rosas, trato siempre de conectar con los de más atrás. Mi música es un tipo de género que tiene que llegar al corazón de la gente y así me siento yo de que las personas puedan bailar, disfrutar con su pareja, con su familia o incluso si van solos. Y, este viernes en las Noches del Botánico, esa es mi intención: pasarlo bien, gozármela y conocer también un poquito más de España. Con cada concierto me llevo un poquito de público también y creo que cada uno es un aprendizaje para mí. Con cada show crezco como persona y como artista.

El Jardín Botánico es un espectáculo de sitio…

Sí, me lo han dicho. Nunca he estado ahí y estoy muy feliz de verlo y de actuar ahí.

Alter ego debutó directamente en el número uno de los Billboard Top Latin Albums. ¿Qué supone para ti que tu trabajo se vea reconocido de esta manera por el público?

Cada disco para mí es especial y empeño el 110% en cada canción. En ese en concreto experimenté con diferentes sonidos y ver que tuvo ese éxito casi supuso para mí mayor satisfacción que con mi primer disco. El primero lo lancé sin expectativas, el segundo casi igual, pero parece que con los años tengo más presión para superarme y por eso ahora mi satisfacción es más grande. Ahora disfruto más cuando veo que un disco o canción tienen éxito.

He visto que tienes un récord Guinness

¡Sí! Fue con la canción ‘Carita inocente’, el tema con más semanas en el No. 1 de la lista Tropical Airplay de Billboard, creo que fueron 30 semanas. En cualquier caso, muchas y no fue algo que me esperara. No sabía ni que estaba pasando, era en medio de la cuarentena y no tenía ni idea de que estaba sonando tanto. Fue una sorpresa y muy feliz de ver como mi música ha roto récords, sobre todo por lo que eso significa para el género, que ha llegado a tantos países.

Mañana sale una colaboración con Nicky Jam

Sí, el tema ‘Si te preguntan’ es una canción con mucho sentimiento y habla sobre algo que está pasando en mi vida en estos momentos. Creo que de eso se trata la música, de contar historias, de compartirlas con los fans y mantener el corazón abierto.

¿Para cuándo la próxima colaboración estrella?

Vienen muchas en el nuevo disco que ya estoy terminando y sí, serán cosas muy interesantes.

¿Nos puedes adelantar algún nombre?

No, hace falta el factor sorpresa, creo que es importante. Yo soy fan de la música y cuando mi artista favorito saca alguna canción, y es algo que no me esperaba, creo que lo disfruto más. Las sorpresas son buenas.

He visto que tienes un montón de premios incluidos 14 nominaciones a los Grammy Latinos. ¿Cuál de todos te ha hecho más ilusión y por qué?

Yo creo que los Billboards, son unos premios prestigiosos que admiro muchísimo, y de cada uno me siento orgulloso. No es sencillo ganarlos. Obviamente en la música no todo son los premios o los números uno, pero, cuando recibes uno, te sientes bien.

En 2016 dijiste en una revista que eras la voz de América, ¿qué significó?

¿Sí? ¿Lo dije? Bueno, creo que yo trato de representar de dónde vengo. Hay muchas voces de América o de donde soy yo. Trato siempre de representar mis raíces y mi cultura. Yo nací en el Bronx, mis padres son dominicanos y me siento muy latino. Por eso decidí cantar bachata y trato de cantarle a la gente un poquito de mí y de mi cultura. Creo que eso es algo muy bonito.

¿Cómo ves actualmente el panorama de la música latina?

Estamos en el mejor momento. Ver como mucha gente de otros países se unen y colaboran dentro de la música en español, los americanos quieren grabar con los latinos. Imagina un éxito como ‘Despacito’ con Daddy Yanky, Luis Fonsi y Justin Bieber que rompió barreras. Ahora puedes entrar en cualquier plataforma digital y conocer música de cualquier rincón del mundo. Ese interés que la gente le tiene a la música latina ahora es increíble y para mí es importante estar formando parte de este movimiento.

¿Quiénes son tus referentes?

Muchísimos; soy fan de Marc Anthony, Romeo Santos, Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Eminem, Rihanna… escucho muchísimos y me encanta lo que hacen. Trato de aprender siempre y de escuchar nuevos sonidos. Cuando llego a un país, me gusta escuchar la música local, ver que está sonando y lo utilizo como influencia para crear mis propios temas.

Precisamente, para terminar, te iba a preguntar sobre eso. ¿En qué te inspiras para componer?

Creo que en historias personales, en la vida, en cosas que escucho, en la televisión incluso. Fui a cenar, escuché una canción y digo… ¡wow! qué bien suena esa guitarra y lo apunto. Me parece que las ideas llegan así, de repente.