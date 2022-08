En muchas ocasiones, no paran de llamarnos a través de números que no conocemos, en ciertos casos, no respondemos y, si lo hacemos, cuelgan, no se oye nada o se percibe el ruido de una centralita. Esto es lo que ocurre con el número 912909927 que cuenta con muchas denuncias en la web de Listaspam. En este artículo, te contamos qué hacer con las llamadas telefónicas SPAM.

¿Sabes cómo bloquear una llamada SPAM? ¿Sabías que casi 8000 personas han realizado la búsqueda recientemente del número de teléfono 912909927? Hay comentarios de todo tipo en páginas de denuncias, porque en algunos casos, este tipo de llamadas telefónicas se realizan con mucha frecuencia a lo largo del día. Sin embargo, vamos a mostrarte cómo puedes bloquearlas para que te dejen de molestar. Lo mejor es no descolgar el teléfono o bloquearlo directamente si esta opción está disponible en tu terminal móvil.

La gran mayoría de los teléfonos modernos detectan que es una llamada SPAM y te lo indican cuando la recibes.

Sin embargo, si quieres bloquear números desconocidos en tu smartphone, solo debes abrir la aplicación, tocar en "Más", luego, ir a "Ajustes" y seleccionar la opción "Números bloqueados". Finalmente, hay que activar "Desconocido" para evitar que números privados o no identificados nos siguen llamando.

Si tu teléfono es un iPhone, hay que ir a "Favoritos" o al "Buzón de voz". Posteriormente, hay que hacer clic en el icono de información y seleccionar el contacto que se quiere bloquear.

, hay que ir a "Favoritos" o al "Buzón de voz". Posteriormente, hay que hacer clic en el icono de información y seleccionar el contacto que se quiere bloquear. Para concluir, debes saber que hay aplicaciones para bloquear estas llamadas entrantes. Entre las más conocidas tenemos Call Blocker, TrueCaller o Whoscall, entre otras. Apúntate a la lista Robinson y evita el spam telefónico Ya sea porque la llamada de teléfono sea por una venta, una estafa o una persona mal intencionada que quiera hacernos daños, estas medidas te servirán de gran ayuda. Además, las páginas Quiénmehallamado y Listaspam cuentan con un listado de números de teléfono de desconocidos o no deseados para ayudar a los usuarios.