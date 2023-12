Se acerca el final del año y los acontecimientos astrológicos que van a tener lugar en el mes de diciembre apuntan hacia un cambio de ciclo y animan a conectar con nosotros mismos para poner en orden nuestro mundo y esto afecta todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para diciembre de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo de los planetas Venus, Marte y Mercurio.

Signos de Aire

Se acaba el año y a ti puede que te estén pesando demasiado algunas cargas que llevas soportando desde hace tiempo. En tu fuero interno algo te dice que ya es hora de pensar más en ti, de olvidarte de todos esos problemas que te están dando tantos quebraderos de cabeza. Y no vas a parar hasta que consigas vaciarte de todo eso que te está haciendo mucho daño para que pueda entrar aire limpio, aire renovado, aire cargado de nuevas ilusiones. Este mes es muy importante para ti. Aunque no hayas podido conseguir todo lo que esperabas, -y mira que has trabajado duro todo el año- poco a poco tus esfuerzos se van a ver recompensados. Tu creatividad va a estar muy potenciada y vas a emplearte a fondo para provocar que lleguen novedades, y van a llegar. Esta Navidad adorna tu casa con velas y ángeles para crear un ambiente armonioso y delicado que te ayude a comenzar el nuevo año con equilibrio y buena suerte.

Este mes pueden presentarse muchos planes para salir y divertirte que no debes rechazar porque te ayudarán a liberarte de preocupaciones y tensiones. La Luna en tu signo los días 6, 7 y 8 puede traerte nuevas experiencias que te ayuden a renacer, animándote a poner en marcha una transformación para avanzar y sentirte feliz. Has podido vivir situaciones impredecibles e inestables en tus sentimientos, pero con Venus en tu signo hasta el día 4 y la estela de protección que te deja vas a poder vivir relaciones más estables y gratificantes. La Luna Nueva del día 12 potencia tus dotes comunicativas para que conectes de maravilla con la gente. Adorna la mesa de Navidad con lazos rojos para atraer la pasión y las buenas energías. Gracias a la exitosa energía de la última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 27, tus deseos podrán florecer.

Comienza el mes con la Luna en fase menguante, y bajo su influjo tu creatividad e imaginación se activan, ayudándote a encontrar soluciones a lo que te inquieta y a fijarte objetivos y metas que te ilusionen. La Luna Nueva del día 12 trae aires nuevos a tu vida y gente distinta con la que relacionarte, que pueden convertirse en buenos amigos. La última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 27, favorece el ámbito profesional y puede brindarte oportunidades de progreso, pero necesitas reservar tiempo para ti, sin permitir que las presiones externas pasen factura a otros ámbitos de tu vida. Una rama de muérdago o de acebo en la entrada de tu casa atraerá la suerte y el amor esta Navidad.

Signos de Agua

Cáncer, Escorpio y Piscis.

El planeta Venus transitando por el signo de Escorpio hasta el día 29 encenderá la llama de la pasión en ti y propiciará el entendimiento y la armonía en tus relaciones afectivas. En el amor, vas a priorizar lo que siente tu corazón y los placeres compartidos. Todo lo vivirás intensamente. Unas ramas de acebo y aromas de lavanda, canela o pino no deben faltar en tu casa esta Navidad para atraer las buenas energías y que el amor te sonría. Bajo el influjo de la última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 27 en tu signo, sentirás que algo sobrenatural, algo mágico te protege. Aflorará tu lado más sentimental y las emociones gobernarán tu vida. Recuerda hacer un ritual y pedir algún deseo al Cosmos, seguro que te lo concede.

Este mes, si consigues liberarte de lastres del pasado que te están condicionando, podrás con todo. El tránsito de Venus por tu signo del día 4 al 29 favorece tu vida y te acerca a tus sueños, sobre todo en el ámbito amoroso y social, donde vas a destacar por tu creatividad y talento para seducir. La Luna Nueva del día 12 afecta a tu trabajo y tu dinero, y puede traerte la estabilidad que te faltaba, pero no te desvíes de tus objetivos y recuerda que la labor en equipo resultará más beneficiosa que actuar por tu cuenta. De la mano de la última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 27, puede llegar un viaje en el que vas a disfrutar de lo lindo, dando rienda suelta a tus deseos. Que no falten esta Navidad en la decoración de tu casa campanas y cascabeles como símbolo de paz y buenos deseos.

Este será para ti un mes de gran intensidad emocional y amorosa, gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Venus desde el día 4. Tu poder de seducción y tu magnetismo serán enormes y debes aprovecharlos porque será difícil que te nieguen algo. El éxito puede llegar de la mano de la Luna Nueva del día 12, que no puede ser más favorable contigo, y tus asuntos marcharán por buen camino. El planeta Saturno sigue en tu signo y potencia tu espíritu de sacrificio y disciplina, dirigiéndote hacia metas precisas y animándote a trabajar con ahínco para lograrlas. Esta Navidad decora tu casa con guirnaldas de luces y adornos rojos y dorados para atraer la felicidad y la abundancia a tu vida.

Signos de Fuego

A punto de decir adiós al año, sientes que las circunstancias que te rodean se ponen a tu favor para que puedas materializar muchas de las maravillosas ideas que tienes en mente. Tú no pides seguridad a la vida porque sabes muy bien que la vida es cambio, sorpresas, innovación… Este mes vas a tener una actitud valiente, rebelde, innovadora…, y no vas a tener ningún reparo en romper con viejos patrones o rutinas, porque tienes muy claro que tu vida se enriquece, se llena plenamente cuando arriesgas, cuando sales de tu zona de confort, cuando rompes barreras que otros te ponen intentando sin éxito apagar tu luz. Esta Navidad atrae la buena energía con velas y flores rojas y blancas. Gracias a los maravillosos aspectos que te hace el planeta Venus a partir del día 29, despides el año con la suerte de cara en los asuntos del corazón.

Leo

La energía lunar no puede ser más favorable contigo en diciembre, ya que comienzas y despides el mes con la Luna en tu signo los días 1, 2, 3, 29 y 30. Aunque seguro que, en algunas ocasiones, pueden despertar en ti los fantasmas del miedo, con los maravillosos aspectos que te hace el planeta Marte, es una formidable ocasión para llenarte de fuerza, garra y decisión, y demostrar que todo lo que consigas te lo has ganado a pulso. Buen momento para disfrutar de tu libertad y vivir experiencias nuevas y excitantes. Estas navidades, apuesta por los colores rojo y dorado para atraer la buena suerte y la abundancia. El día 27 tiene lugar la última Luna Llena del año, que va a cargarte de energía positiva y va a traerte muy buenos augurios para el nuevo año.

Muchas felicidades. El Sol en tu signo hasta el día 22 te transmite confianza en ti mismo y en la vida. Terminas el año con mucha carga sobre tus espaldas, pero tú vas a seguir mostrando tu lado más retador, más guerrero, más decidido. Durante todo el mes, Marte transitará por tu signo, aportándote iniciativa y decisión, y potenciando esas ansias de libertad que tanto te caracterizan. Bajo su influjo, aflorará tu personalidad más enérgica y fuerte, muy necesaria para superar con éxito cualquier reto. La última Luna Nueva del año, que tiene lugar el día 12 en tu signo, activa tu optimismo y alegría, dándote alas para que te aventures con lo nuevo y te atrevas con los cambios. Esta Navidad decora tu casa con velas rojas rodeadas de hojas de acebo y laurel para atraer el amor y la suerte, y acabar el año radiante.

Signos de Tierra

¡Qué poco queda para decir adiós a 2023! Y tú, Tauro, puedes estar muy satisfecho contigo mismo porque poco a poco estás consiguiendo superar todas esas limitaciones que tú mismo te habías puesto por culpa del miedo que te daba enfrentarte a los cambios y a lo inesperado, y que estaban eclipsando muchos de tus sueños. Este mes seguirás siendo fiel a tus propósitos y la merecidísima recompensa a todos tus esfuerzos llegará, no lo dudes ni un momento. Esta Navidad decora la puerta de entrada de tu casa o la mesa del comedor con una corona con detalles en rojo y dorado para atraer la pasión y la prosperidad a tu vida. Despides 2023 bajo el influjo de la última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 27, y que puede traerte una bonita sorpresa que borrará alguna tristeza o decepción que estaba empañando tu vida.

Si estás pensando en llevar a cabo algún cambio en tu vida, el Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar el día 5 en tu signo, te empuja a romper definitivamente con todo aquello que te aleja de tus verdaderos sentimientos, y así podrá entrar en tu vida aire fresco. Gracias a los buenos aspectos que te hace Mercurio la primera quincena del mes, enfocarás tus asuntos de forma magistral, con una gran claridad mental, sin dejarte llevar por los vaivenes del ambiente que te rodea. Maravilloso momento para que se materialice esa idea que ronda por tu cabeza y a la que estás deseando darle forma. Decora tu mesa navideña con velas blancas para en tu casa reine la armonía y la buena energía. La Luna en tu signo el día 31 te anuncia muy buenos presagios para el próximo año.

El tránsito del planeta Mercurio por tu signo desde el día 1 al 23 potencia tu inteligencia. Encajarás muy bien las jugadas del destino y sacarás partido de ellas, ya que tu brillante mente ideará estrategias acertadas que te llevarán al éxito. Con el ingreso del Sol en tu signo, el día 22, da comienzo el invierno e inicias un periodo de renovación en el que pueden llegar cambios importantes a cualquier ámbito de tu vida. La última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 27, suaviza las dificultades que te separan de tus objetivos y te aporta la armonía necesaria para reafirmarte en tus convicciones y no rendirte. Coloca un platito con monedas bajo el árbol de Navidad para atraer la prosperidad y que el dinero no falte en tu vida.