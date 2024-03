El truco de los profesionales para limpiar la tostadora por dentro: más limpia que el primer día

Y a quién no le encanta desayunar unas buenas tostadas, ese crujir perfecto y el olor a pan caliente. Pero lo que no sabes es que esconde un enemigo del que muchas personas no se dan cuenta, las migas y la grasa que se puede acumular en las tostadoras pueden afectar y no solo a su sabor, sino también a su uso.

Las tostadoras se pueden ensuciar por muchos motivos, sin duda algunos de ellos pueden ser:

Las migas : cada rebanada tostada deja un montón de migas que se infiltran en las rendijas de tu tostadora.

: cada rebanada tostada deja un montón de migas que se infiltran en las rendijas de tu tostadora. El calor y la grasa : estos dos crean una pasta pegajosa que atrae todas las migas como si fuera imán.

y la : estos dos crean una pasta pegajosa que atrae todas las migas como si fuera imán. Festín para las bacterias: las migas acumuladas siempre son un festín para todas las bacterias, creando un caldo muy poco agradable con un mal olor.

Para mejorar y no tener que tirarla, existen gran variedad de trucos y maneras. Aquí te mostraremos unos cuantos:

Desenchufar y dejar enfriar: Desconecta tu tostadora y espera a que esté fría para poder limpiarla. Sacudir las migas: Dale la vuelta a tu tostadora y sacúdela con cuidado para eliminar las migas que pueda tener. Cepillar con cuidado: Usa un cepillo de cerdas suaves para eliminar el resto de las migas, se recomienda utilizar uno que tengas antiguo. Limpiar profundamente con vinagre: Mezcla a partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, humedece un paño suave en esta solución en las ranuras y déjalo actuar. Bicarbonato de sodio para combatir con los malos olores: Si tu tostadora tiene un mal olor que no lo puedes quitar, echa un poco de bicarbonato en tus ranuras y déjalo hacer efecto durante 30 minutos.

También se recomienda si quieres conseguir que tenga un toque a olor más fresco y que deje un buen olor en tu hogar, puedes ponerle una rodaja de limón en sus ranuras.

El truco viral para limpiar tu tostadora de manera correcta

La cuenta de TikTok de yolandavaquitayoli nos muestra en uno de sus vídeos, la mejor manera de limpiar una tostadora. Es tan simple que solo tendrás que empezar tapando sus dos laterales con dos servilletas absorbentes para que no entre el producto que se va a utilizar. Los productos que debemos utilizar son eco jin y un poco de algodón, debemos dejar reposar el producto encima y después retirarlo. Por las esquinas donde no hay nada que se pueda meter, se recomienda meter un estropajo jabonoso con cuidado para que no se raye, también le ponemos el producto de eco jin y se quedará reluciente.

Una vez que le he pasado algodón por toda la tostadora, simplemente lo que toca ahora es repasar con una buena bayeta húmeda, pero sin olvidarse de su cable y de la tapadera de abajo que siempre suele ser olvidada, que es la que recoge todas las miguitas de pan.