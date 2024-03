El truco de la izquierda en el aeropuerto: apréndetelo para tu próximo viaje

Llevas meses planeándolo, tienes todo organizado y pensado para empezar a disfrutar de tus vacaciones, pero, como siempre y por motivos más que evidentes, te toca viajar al aeropuerto cargado con tu maleta, la mochila, la chaqueta y el bolso para hacer el tan poco deseado control de seguridad.

Sí, no estás solo. A ninguno nos gusta pasar por los controles de seguridad, pero es una de las necesarias medidas que deben seguirse para poder tener un vuelo tranquilo (ya sabes de lo que hablamos). Y es que, dependiendo el aeropuerto en el que embarques, estos pueden ser sencillísimos y ágiles o la peor pesadilla de la espera y la desesperación.

Pero venimos a darte una buena noticia: estos controles pueden ser mucho mejor si sigues un consejo fundamental que, aunque parezca sencillo, en muchos casos te salvará de esperar más de lo deseado a las puertas de tu terminal.

El truco de la izquierda

Casi todos los controles de aeropuerto se distribuyen de la misma forma: una larga cola, casi siempre en forma de un zigzag hecho con cuerdas, en la que vas avanzando para, finalmente, colocarte en una de las tantas filas donde pondrás tu equipaje para pasarlo por el escáner.

Pues bien, el truco es sencillo. Según los expertos, al llegar al final de la cola y a la hora de tener que decidir en qué fila colocarte, es fundamental que lo hagas en cualquiera que esté a la parte izquierda entre todas las filas. Y es que se ha demostrado que la gente tiende a ir hacia la derecha y no tanto hacia la izquierda. Es por eso que, como se comprobó en un estudio realizado en Estados Unidos, las colas de la izquierda eran ocupadas por muchísima menos gente y que, además, eran más rápidas que las demás.

Otros trucos imprescindibles en el aeropuerto

Hay otros trucos que, si bien son conocidos por los viajeros recurrentes y un poco perspicaces... no lo son tanto para algunos viajeros ‘amateur’. Sea como fuere, está bien tenerlos en cuenta porque te servirán para ahorrarte un dinero en tu próximo viaje.

Este es uno de los trucos más desconocidos y más útiles. ¿Sabes que sí puedes entrar botellas al aeropuerto? Lo único es que estas botellas, necesariamente, deben estar vacías. Una vez con ella dentro puedes encontrar una de las tantas fuentes que se ubican en los aeropuertos del mundo o, si el agua es potable, rellenarla en los baños. Un truco sencillo con el que te podrás ahorrar el alto precio que tiene el agua en los aeropuertos en general.

¿Sabías que no tienes por qué gastar dinero dentro del aeropuerto comprando comida? Pues bien, ya te lo adelantamos nosotros. Y es que, si bien hay una prohibición clara con los líquidos, no hay ninguna con la comida. Es por eso que, si eres un poco previsor en tu viaje y no te lo dejas todo para el último día, puedes prepararte unos snacks o algo de comer y así evitar comprar en el aeropuerto.

Ahora solo queda hacer la maleta, preparar tus mejores prendas y embarcarte en un nuevo viaje que te haga volver a ver lo increíble que es descubrir mundo. Más, si cabe, si lo haces acompañado de personas que te llenen el alma.