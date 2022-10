La perfumería de Mercadona es una tentación difícil de resistir por toda la variedad de perfumes y cosméticos que tiene a precios económicos. A sus productos básicos a buen precio siempre se unen ofertas de temporada, como las que han sacado este otoño, unas ofertas que permiten probar una amplia gama de productos en un tamaño ideal para no sufrir remordimientos si no nos satisfacen. Y si nos llenan, pues no tenemos más que buscarlos en el tamaño mayor.

Otra de las ventajas de estos productos en tamaño mini está en que resultan muy cómodos para llevar en el bolso en el día a día, para los viajes o esas escapadas de fin de semana. Además, en el caso de maquillajes, máscaras de pestañas, sombras y esmaltes, evitas con esos pequeños tamaños que las pinturas se sequen o pierdan esa textura que te gusta. Recuperadores de la piel Junto al variado surtido de productos de temporada, centrados en Halloween, que ofrecen las tiendas Mercadona en estos días, tienes en su perfumería productos específicos destinados a recuperar la piel tras los excesos de sol del verano. Así, te ofrece un surtido de sérums faciales, adaptados a las necesidades de tu piel. Los cuatro nuevos sérums prometen hidratación, protección, reparación y regeneración. El hidratante lleva por nombre Hidrata y es un sérum de ácido hialurónico y ceramidas. El reafirmante y calmante es el sérum Sisbela, con un 12% de silicio. Para regenerar la piel y ayudarla a luchar contra el envejecimiento está el Regen Skin Sérum Retinol. Finalmente, está el Antiox Oil Licopeno, un aceite antioxidante que combate las señales del envejecimiento, manchas y arrugas. Está basado en las propiedades del licopeno, una sustancia presente en el tomate. Ampollas para tratamiento de rescate de una semana A los sérums en envases con aplicador en gotero se unen las ampollas de aplicación diaria, cuyo uso se puede dividir entre la mañana y la noche, como es el caso de las Skin Care, ampollas pensadas para seguir un tratamiento semanal rejuvenecedor intensivo. El envase trae siete ampollas, una para cada día. La mitad del contenido debe usarse por la mañana y reservar la mitad restante para la noche. Además de las Skin Care, están las ampollas de la gama Hidrata, de ácido hialurónico concentrado. El envase también trae siete ampollas. Y uno de los secretos para que el producto funcione es la aplicación constante. Es decir, usar las siete en una semana. La piel agradecerá este tratamiento intensivo y en siete días lucirá luminosa y reparada.