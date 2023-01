Pese a que es uno de esos alimentos que no se caracteriza por ser uno de los más sabrosos, la realidad es que por sus propiedades su consumo es altamente recomendable. La avena, además de su efecto saciante, tiene un alto contenido en fibra y es recomendado por los expertos como uno de los que ayudar a acabar con el colesterol "malo". Sin embargo, estas no son sus únicas características positivas. Hay otras que no son tan conocidas para el público en general.

La avena ha ido ganando posiciones en la alimentación diaria con productos como el yogurt con soja, batidos, galletas, etcétera. Su catalogación como superalimento está justificada por sus bondades, entre las que destaca también que ayuda al tránsito intestinal y que cuida el corazón y el cerebro -por la gran cantidad ácido linoleico, omega 3 y grasas insaturadas que contiene-. Efectos positivos También se puede encontrar en varios productos para la piel, como las mascarillas caseras muy efectivas, resultante de la combinación con otros ingredientes fáciles de encontrar como la miel. La avena es perfecta para cuidarla, ya que tiene propiedades exfoliantes y contribuye a eliminar las células muertas de la epidermis. ¿Pueden los celíacos ingerir avena? La ciencia resuelve el misterio Otro de los beneficios de la avena es que desarrolla, mantiene y equilibra el funcionamiento del sistema nervioso, dada su riqueza en vitaminas y minerales, como el complejo B. Uno de sus componentes, la avenina, actúa contra el nerviosismo, lo que resulta genial contra el insomnio o el estrés debido a sus propiedades tranquilizantes y sedantes. Esta propiedad es, sin duda, una de las más desconocidas de la avena. Un aspecto importante, que ha publicado en varios foros especializados, es todo lo relacionado como "antinutrientes", que son unas sustancias que hay que desactivar para que no interrumpan la asimilación de los nutrientes. De ahí, que la avena tenga que mantener mejor en remojo, antes de consumirla para poder desactivar los "antinutrientes".