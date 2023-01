A todos nos gusta disfrutar de un buen rato en un bar o restaurante sin que luego nos llegue una sorpresa negativa a la mesa en forma de cuenta. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha mandado una advertencia con respecto a este tipo de asuntos.

Muchos usuarios se quejan de que se encuentran locales que les cobran cosas que no deberían, que no incluyen el IVA/IGIC en la carta o que les cargan a la cuenta servicios de lo más sorprendentes. La gran mayoría de la hostelería cumple las normas pero siempre nos podemos encontrar con algún espabilado.

Para saber por qué productos y servicios te pueden cobrar y por cuales no en un bar la OCU ha realizado tal comunicado. Porque aunque vivimos en el libre mercado, en el que en la gran mayoría de ocasiones cada empresario puede poner los precios que desea, hay ciertas cosas por las que no puede cobrar:

Lo primero y más importante, la información sobre precios debe ser completa, detallada y de total acceso para los clientes. Los impuestos como el IVA/IGIC deben estar ya incluido en los propios precios de los productos. Según la legislación española, la advertencia "IVA/IGIC no incluido en el precio" no debe aparecer nunca en la carta.

No se puede cobrar por los cubiertos. Apenas hay lugares en los que esto sucede pero siempre viene bien conocer esta información.

No te pueden cobrar un extra por reservar en un establecimiento. Lo que sí se puede hacer es pedir un adelanto en forma de fianza en caso de grandes reservas .

. El establecimiento puede cobrar un extra al cliente por consumir en una terraza pero el precio de ello deberá estar bien especificado de antemano, además de detallarse correctamente en la factura.

Aunque en Canarias no es algo común, no se puede cobrar por el agua no embotellada. Si pides agua 'del grifo', de deberán poner el vaso de forma gratuita de acuerdo con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.