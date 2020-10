"Me siento una persona afortunada con una segunda oportunidad para disfrutar de la vida", declara José Corbacho, después de que este miércoles revelara en Instagram que se ha sometido a un trasplante de riñón, debido a una insuficiencia renal que le diagnosticaron hace 40 años.

"Hace dos semanas que me trasplantaron y ya estoy en casa recuperándome", explica el actor a El Periódico de Catalunya. "Me encuentro bien, los análisis, perfectos, y el riñón funciona bien", afirma con talante optimista el artista de L'Hospitalet, de 54 años.

Antes que nada, Corbacho expresa lo infinitamente agradecido que está a su hermana, la donante del riñón. "Le debo la vida. Yolanda es algo superior. Ella siempre ha ejercido de hermana mayor, es un encanto de mujer y una magnífica profesora". "Desde que me han operado, por la cabeza me pasan las secuencias que he vivido con ella como si se tratara de una película", confiesa, y bromea con que "ahora ya puede decir eso de que 'el hermano pequeño le ha costado un riñón', jejeje".

El director y guionista, que siempre ha sido sumamente discreto con su vida privada, reconoce que en un principio dudó en anunciar en las redes el duro reto al que se ha enfrentado tras lidiar durante años con una grave enfermedad. "No tenía claro si anunciar mi operación, pero pensé que debía hacerlo. Al fin y al cabo, muchos amigos y conocidos estaban informados y antes de que se filtrara la noticia, preferí anunciarla", detalla.

Palabras de agradecimiento

Ahora, Corbacho, que ha recibido cientos de mensajes de ánimo, quiere dar las gracias a sus seguidores. "Estoy satisfecho de haber compartido la noticia, pues ha servido para ayudar y animar a muchos enfermos que están pendientes de un trasplante. Pero sobre todo, quiero agradecer todas las muestras de cariño recibidas", recalca.

Y es que en su última publicación en Instagram, el humorista ha escrito: "Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado", un emotivo mensaje que ha acompañado de un vídeo en el que aparece visiblemente más delgado, caminando por los pasillos de la clínica.

"Recuerdo hace 40 años mi primera visita a la Fundació Puigvert. Nos recibió el doctor Puigvert, vestido con su característica pajarita, que me arrancó una sonrisa cuando explicaba que no podía llevar corbata porque siempre acababa metiéndola en los frascos de orina de los pacientes que visitaba", añade el director de cine, que constata así que su dolencia viene de muy atrás.

"Alegato a la sanidad pública"

Por último, desde su cuenta de Instagram, el actor aprovecha para defender la sanidad pública. "Toca decir en voz alta que cuando convives con ellos cara a cara te das cuenta de la importancia de nuestra sanidad, y en estos momentos más que nunca. Ellos están ahí, jugándose la vida, en primera línea, cuidándonos. A todos, incluso a los irresponsables que creen que la salud es algo que se nos da de por vida, sin darnos cuenta que es lo que más echamos de menos cuando nos falta. Este agradecimiento es obviamente es extensible a todos los hospitales de nuestro país. GRACIAS", ha añadido. Una confesión que finaliza con el emblemático "The show must go on".

Ahora, Corbacho, que se recupera en casa junto a los suyos, asegura que en dos o tres meses podrá "hacer vida normal" y tal vez lleve a cabo los tres proyectos que durante el confinamiento se dedicó a escribir: "Un espectáculo con mi productora, una obra de teatro y una serie, que presentará el músico y escritor Ramón Gener, "un viaje por el amor y la música", concluye. Y es que, como él asevera, "la vida continúa".