De un tiempo a esta parte, Isa Pantoja se muestra más cauta públicamente que en sus inicios televisivos. Pero la hija de Isabel Pantoja ha dado un paso al frente en el enfrentamiento que mantienen su madre y su hermano, tomando partido por este.

"Le doy la razón en lo que es obvio", aseguró la joven contertulia de 'El programa de Ana Rosa' mientras ponía rumbo a Málaga, donde su prometido, Asraf Beno, tenía una participación como modelo en la pasarela Larios Málaga Fashion Week. Con una actitud muy conciliadora, Isa no teme que su madre deje de hablarle tras dar este paso y si algo ha aprendido en estos años de carrera mediática es que "puedo tener mi opinión, pero de cara para dentro porque la que queda mal soy yo. Con mi familia, en privado, sí puedo decir lo que me parece. Porque soy humana, sabes, y tengo mi pensamiento y opinión".

Isa también es comprensiva con su hermano en las demandas de atención que le hace a Anabel Pantoja y así explica la postura del DJ: "lo que mi hermano quiere decir es como que sabe perfectamente que públicamente ella no se va a posicionar, porque además es feo, lo que pide un poco es que ella vaya y se interese en escucharle aunque sea". Esa es, precisamente, la atención que le ha brindado ella, a la que Kiko le ha podido enseñar los papeles que demuestran que ha sido engañado por su madre: "Claro que hablaré con él, he hablado y a mí ya me ha contado".

Una conversación, sin duda, que, como adelanta la propia Isa, tendrá una segunda parte ya que los rumores de que la tonadillera tiene intención de desheredar a su hijo son insistentes, pero que tendrá que esperar porque Isa, que acaba de iniciar sus vacaciones, tiene que centrarse en la reactivación de su boda con Asraf, prevista para este mes de junio y que la pandemia les obligó a aplazar.