La cantante colombiana Shakira ha vuelto al panorama musical con un nuevo single después de que su último trabajo discográfico fuese de El Dorado (2017).

Relacionadas Shakira se suma a lista de artistas que venden su catálogo musical

Ahora, pese a que la artista ha hecho diversas colaboraciones musicales con otros cantantes durante estos años como Girl like me junto a los Black Eyes Peas o Me Gusta a dúo con el reggaetonero Anuel AA, la artífice de éxitos como Hips Don´t Lie, Waka Waka, Las de La Intuición o La Bicicleta regresa al ruedo musical con una nueva canción: Don't Wait Up.

Un nuevo tema con el que la cantante ha sorprendido a propios y extraños al tratarse de una canción que nada tiene que ver con su habitual estilo sin dejar a un lado, eso sí, los ritmos más melodiosos tan característicos de “Shak”, apodo cariñoso por el que la conocen sus seguidores.

Don't Wait Up (No Esperes, en español) compuesto por la de Barranquilla junto a Ian Kirkpatrick y Emily Warren, es el primer single del que previsiblemente será el nuevo trabajo de la artista desde que publicase el último hace ya seis años.

Shakira, que lanzó esta nueva composición la semana pasada, ha compartido a través de sus redes sociales lo feliz que está con este nuevo sencillo. “Me emociona compartir mi nueva canción con todo el mundo. El día que la creamos en el estudio, yo sabía que quedaría perfecta para el verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana”, señala la artista.

Además, con Don't Wait Up, Shakira vuelve a grabar una canción íntegramente en inglés y en solitario puesto que su última composición en esta lengua es de 2009, más concretamente de la canción She Wolf (La Loba).

Un single con acento canario

Para su vuelta a la palestra musical, Shakira ha elegido la isla de Tenerife como el escenario perfecto para grabar el videoclip de su canción, el cual ha sido rodado bajo las directrices del prestigioso director Warren Fu.

Pero, esto no es todo. La portada del single es obra de fotógrafo canario Iván Monagas, quien también ha aportado su visión para sacar adelante el videoclip de la cantante. Monagas, además, ha trabajado con otras grandes figuras del panorama nacional gracias a sus trabajos como Pilar Rubio y Sergio Ramos, a quienes tuvo la oportunidad de hacerle parte de las fotografías de la boda entre ex – futbolista y la presentadora.