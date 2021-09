Mucho se ha hablado en este último mes sobre la boda de Anabel Pantoja y no solamente de la polémica que ha habido con los ecologistas porque se vaya a llevar a cabo en La Graciosa, sino por los invitados que asistirán a dicha celebración. La colaboradora de televisión no querido desvelar qué miembros de su familia estarán presentes en el momento del 'Sí, quiero', pero si ha dejado a entrever que su tía, Isabel Pantoja, posiblemente no asistirá.

En el aire estaba la asistencia de su primo, Kiko Rivera, con el que parece que poco a poco su relación va a mejor, ha confirmado vía Instagram que va a estar en el día más importante para su prima. Lo ha hecho compartiendo en su perfil una imagen con ella y con el siguiente texto: "Deseando que llegue tu día en el que disfrutaré como el que más".

Si Isabel Pantoja decidiese acudir, tendría que compartir espacio con su hijo, con el que hace más de un año no tiene ningún tipo de relación, debido a sus diferencias por la herencia del padre de Kiko.

Lo más seguro, como ya ha indicado Anabel Pantoja, es que la tonadillera no esté en la boda, al igual que su padre, Bernardo Pantoja, ya que ha dejado caer que le gustaría que estuvieran todos, aunque sabe que eso no se producirá.