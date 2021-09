Edmundo Arrocet sigue en el foco de atención de la familia de María Teresa Campos. Después de las palabras que el cómico dedicó a las hijas de su expareja en 'Secret Story', Carmen Borrego ha querido cargar contra el humorista desde 'Sálvame' y responderle a sus críticas por no visitar a su madre.

La colaboradora del programa de las tarde de Telecinco fue contundente en su respuesta al ya exconcursante del reality de Telecinco: "A lo mejor es que él no estaba cuando íbamos, es tan evidente que no es así que no lo voy a discutir, me parece completamente absurdo".

La hermana de Terelu no se mostró preocupada por las palabras de Edmundo: "Yo vengo muy tranquila, muchas ganas de marcha como dice él no tengo", añadió ante sus compañeros de programa.

Borrego no quiso acabar de hablar del tema sin antes detallar un episodio que vivió el humorista con María Teresa Campos que sorprendió a muchos: Mi madre se sintió muy mal porque un día le dijo: 'Quien te tiene que cuidar son tus hijas'. Si tú eres su pareja, me parece cuanto menos feo", detalló ante la sorpresa de los que se encontraban en plató.