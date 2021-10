Kiko Rivera ha reaparecido este viernes ante los medios de comunicación. Semana y media después de la muerte de su abuela, doña Ana, el hijo de Isabel Pantoja ha acudido a la rueda de prensa de los Premios Radiolé, donde ha respondido a algunas de las preguntas que le han hecho los periodistas sobre el estado en el que se encuentra su relación con la tonadillera.

"Me encuentro quizás en los mejores momentos de mi vida, personal también", ha asegurado Kiko, que recibirá un galardón el próximo 29 de octubre. Antes de conocer que había sido premiado, ha querido tener un detalle con su abuela: "No sé si me van a dar el premio o no, pero ojalá salga de aquí con él. Si lo consigo va para el cielo directamente".

El nombre de Isabel Pantoja no ha tardado en aparecer durante la conversación de Kiko con los periodistas. El cantante ha asegurado que, si su madre recibiera el premio el próximo año, le encantaría poder entregárselo: "Sería maravilloso. De mi madre, como artista, no hay nada que decir. Es la mejor del mundo".

"Estamos aquí para hablar de música, que es mi trabajo", ha dejado caer Kiko ante el micrófono de 'El programa de Ana Rosa', respondiendo así al dardo que le lanzó hace unos días la presentadora de Telecinco.

Además de confesar que le gustaría poder disfrutar de la presencia de su madre cuando reciba el premio, ha seguido rebajando el tono contra ella y ha confirmado que la relación entre ambos está mucho más tranquila: "Poquito a poco. Ya se verá. Todo a su debido tiempo".

Al ser preguntado sobre su guerra con Anabel Pantoja, ha echado balones fuera: "Extraño a mi abuela. Ha sido una persona muy importante en mi vida y ahora me está dando fuerzas desde el cielo". "No vengo a hablar de eso. Me gustaría que todo el mundo sea feliz", ha zanjado.