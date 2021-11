La catástrofe natural de La Palma ha tocado el corazón de miles de personas que han querido aportar su granito de arena para ayudar a las personas que se han visto afectadas tras la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Además, grandes rostros conocidos, nacionales e internacionales, han querido demostrar su apoyo para con la isla canaria a través de sus redes sociales, haciendo donaciones o incluso trasladándose hasta La Palma para conocer, de primera mano, cómo pueden ayudar a paliar los efectos del desastre que asola a la isla.

Ejemplo de ello fue el afamado chef español José Andrés, quien estuvo repartiendo comida a los palmeros y palmeras en los momentos de mayor fiereza del volcán.

Ahora, otra personalidad bastante relevante a nivel internacional, ha cogido sus maletas y se ha trasladado hasta La Palma para ayudar a lo damnificados por la erupción del volcán.

El modelo Jon Kortajarena ha querido mostrar su solidaridad para con los ciudadanos y ciudadanas de la isla desplazándose hasta la isla.

Muy unido a Canarias

Además, este viaje de Kortajarena no es casualidad.

El modelo está muy ligado a las Islas Canarias, y prueba de ello es el amor que profesa, por ejemplo, a islas como Lanzarote, donde tiene una casa en al norte de la isla, en Famara.

"Decidí viajar a La Palma hace unos días, y he tenido la oportunidad de conocer la isla y a sus vecinos, con los que me he sentado a la fresca cada noche contemplando la fuerza del volcán en silencio", comparte en un emotivo post de Instagram el modelo.

Tras conocer de primera mano el drama que se vive en La Palma, Kortajarena ha hecho un llamamiento. "Vi como se quemaba una casa a lo lejos. Una de tantas. Que pena tan grande ver como tú hogar, tus recuerdos y todo lo que has construido con tanto esfuerzo y amor, queda arrasado por el fuego. Os ruego que ayudéis en la medida de lo posible", pedía.